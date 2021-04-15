Возможно, это решение было принято из-за правила App Store по контенту для взрослых. Ранее с подобной ситуацией столкнулся сервис Tumblr.

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Последствия

Изменение доступа к серверам на iOS является частью широкой кампании Discord против чатов со взрослым контентом. Компания заявила, что теперь целые серверы будут обозначены как NSFW, если они "организованы вокруг тем NSFW или если большая часть содержимого сервера 18+".

Кроме того, всем пользователям платформы iOS (включая тех, кто старше 18 лет) блокируется присоединение к NSFW-серверам и доступ к ним. Пользователи iOS в возрасте старше 18 лет по-прежнему смогут присоединяться к сообществам NSFW и получать к ним доступ на десктопной и вебверсиях Discord,

– комментируют на форуме поддержки Discord.

Судя по реакции в Twitter, пользователи Discord разочарованы изменениями. Запрет, похоже, особенно задел художественные сообщества, где публикуются эротические иллюстрации. Несколько человек написали, что это может заставить их перейти на Android.

I am officially boycotting apple and all their products as well as a group of other people — Starwing the wyvern (@Starwing_Wyvern) April 13, 2021

Кроме того, пострадают и владельцы таких серверов, поскольку теперь они не смогут контролировать их на iOS-устройствах.