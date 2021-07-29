Директора Huawei немедленно уволили после публичного оскорбления в адрес Илона Маска

Глава подразделения автопилотирования Huawei резко высказался относительно продукта Илона Маска. Компания уволила его с должности.

Во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2021) директор подразделения по автономному вождению Су Цзин позволил себе несколько резких комментариев. Касались они функции автопилота Tesla, который всегда так хвалит владелец компании Tesla Илон Маск.

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Реакция на оскорбление

Су Цзин, в частности, утверждал "что" автомобили Tesla убивают людей". Журналисты предположили, что глава Huawei имел в виду случаи ДТП с участием Tesla на автопилоте, о которых ранее рассказывали мировые СМИ.

Позже Huawei выступила с официальным заявлением, что теперь уже бывший глава подразделения по автономному вождению был уволен из-за своих неуместных высказываний в адрес Tesla.

Как сообщают СМИ, Су Цзин проработал у Huawei много лет и заслужил только хорошие отзывы от сотрудников. Ранее он взял на себя управление проектом создания автономных ADS-систем управления автомобилем, которые были успешно применены в авто BAIC Arcfox Alfa S – это первый автомобиль, оснащенный модулем лидаров от Huawei и работающий на Harmony OS.

Согласно информации других СМИ, Huawei продолжает пользоваться услугами бывшего директора, но на официальный пост его не возвращает.