Недавно Лу Вейбинг, который является президентом Xiaomi Group China и генеральным менеджером бренда Redmi, заявил, что желающим приобрести действительно интересный флагман "осталось ждать совсем недолго".

Таким образом он намекнул, что совсем скоро Xiaomi представит первый игровой смартфон под брендом Redmi. Интересно, что он будет стоить всего около 300 долларов (около 8 400 гривен).

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Кроме того, по слухам, уже на подходе первый смартфон с гибким экраном, а также новое поколение линейки Xiaomi Mi Mix.

Троллинг ZTE

Директор по потребительскому бизнесу ZTE Лу Цяньхао процитировал слова Лу Вейбинга о скором выходе интересного флагмана. Но при этом добавил:

Если вас интересует настоящий король, вам стоит дождаться Axon 30 Pro.

Он также добавил, что ZTE Axon 30 Pro станет первым в мире смартфоном, в основной камере которого будет установлено сразу три флагманских датчика изображения.

В этом смартфоне должны применить новую технологию подэкранной фронтальной камеры. ZTE Axon 30 Pro получит однокристальную систему Snapdragon 888, а частота обновления изображения дисплея составит 120 Гц.