Директор ZTE потроллил Xiaomi та Redmi
Недавно Лу Вейбинг, который является президентом Xiaomi Group China и генеральным менеджером бренда Redmi, заявил, что желающим приобрести действительно интересный флагман "осталось ждать совсем недолго".
Источник:Mydrivers
Таким образом он намекнул, что совсем скоро Xiaomi представит первый игровой смартфон под брендом Redmi. Интересно, что он будет стоить всего около 300 долларов (около 8 400 гривен).
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Кроме того, по слухам, уже на подходе первый смартфон с гибким экраном, а также новое поколение линейки Xiaomi Mi Mix.
Троллинг ZTE
Директор по потребительскому бизнесу ZTE Лу Цяньхао процитировал слова Лу Вейбинга о скором выходе интересного флагмана. Но при этом добавил:
Если вас интересует настоящий король, вам стоит дождаться Axon 30 Pro.
Он также добавил, что ZTE Axon 30 Pro станет первым в мире смартфоном, в основной камере которого будет установлено сразу три флагманских датчика изображения.
В этом смартфоне должны применить новую технологию подэкранной фронтальной камеры. ZTE Axon 30 Pro получит однокристальную систему Snapdragon 888, а частота обновления изображения дисплея составит 120 Гц.
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