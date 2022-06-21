Технически аэромобиль Jetson One является большим квадрокоптером. Он имеет кабину, восемь пропеллеров, джойстик и пару педалей. На первый взгляд ничего революционного, однако, это первый в мире электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL), на котором уже летают на работу.

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Директор компании Томаш Патан снял короткое и, очевидно, рекламное видео, в котором он легко запрыгивает в кресло стоящего на заднем дворе аэромобиля, поднимается в воздух и летит прямо к посадочной площадке возле мастерской.

Конечно, мало кто имеет собственную площадку во дворе, нет вблизи соседей и зданий, а от дома к работе участок леса и поля, а не улицы и дороги с автомобилями и пешеходами. Заканчивается маршрут тоже в удобно расположенном месте – это практически еще один дом в глуши.

Директор Jetsone One летит на работу: смотрите видео

Относительно заявления о "первом в мире электрическом аэромобиле", пожалуй, можно поспорить. Дело в том, что глава китайской компании eHang Ху Хуацзы показывал видео, как он летает на работу на аэромобиле еще три года назад. Правда, полет начинался не прямо у собственного дома, а на площадке в нескольких сотнях метров. Не считая того, аппарат eHang летал автономно, тогда как Jetson One может в автономном режиме только висеть над землей.

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Коммерческие полеты на дирижаблях

Личные аэромобили еще не скоро появятся во дворах жителей городов Земли, а вот воспользоваться дирижаблем для перелета между городами Испании можно будет уже совсем скоро. Так, компания Air Nostrum планирует запустить региональные перелеты на гибридных дирижаблях к 2026 году.

Там уже оформили заказы на партию из 10 летательных аппаратов у производителя – британской Hybrid Air Vehicles. Длина маршрутов составит до 425 километров, а грузоподъемность одного дирижабля составит до 100 пассажиров. Рейсы с участием Airlander снизят выбросы CO2 на 90% по сравнению с традиционными самолетами.