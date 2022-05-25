Известные личности уже не первый раз используются для привлечения аудитории мошенниками. В сети регулярно появляются сайты с фейковыми отзывами известных личностей. К сожалению, это до сих пор действенный способ обмана.
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Что известно
- Мошенническая криптовалютная платформа заявляет, что принадлежит Илону Маску, якобы создавшему сайт, где каждый может получать до 30 процентов прибыли от своих криптовалютных депозитов.
- На самом же деле BitVex просто ворует средства пользователей, попавшихся на обман.
- Кроме самого Маска в афере используют имена и других известных личностей.
- Кампания по раскрутке BitVex началась ранее в этом месяце: злоумышленники создавали новые или взламывали существующие аккаунты на YouTube и размещали поддельные видео с Илоном Маском, Кэти Вуд, Брэдом Гарлингхаусом, Майклом Сейлором и Чарльзом Хоскинсоном.
- Журналисты говорят, что пострадали десятки YouTube каналов.
- В роликах знаменитости якобы дают интервью и рассказывают о BitVex, но на самом деле эти видео модифицированы – это дипфейки, где голос человека подделан и наложен на видеоряд, взятый из других источников.
Пример такой подделки можно увидеть ниже. В ролике Маск якобы рекламирует мошеннический сайт и говорит, что вложил в платформу 50 миллионов долларов.
Если зайти на сайт BitVex, становится очевидным, что это мошенничество. К примеру, на сайте утверждается, что Илон Маск является CEO платформы, которую также поддерживают Кэти Вуд из Ark Invest и глава Binance Чанпен Чжао.
Блок информации с сайта мошенников, где утверждается, что Илон Маск является генеральным директором BitVex / Фото Bleeping Computer
- Посетителям предлагают зарегистрировать аккаунт для доступа к платформе.
- После входа в систему на сайте отобразится панель инструментов, где можно вносить на счет разные криптовалюты, выбрать инвестиционный план или вывести средства.
- Как и в других случаях подобного мошенничества, на панели инструментов будут отображаться недавние снятия разных криптовалют, чтобы сайт выглядел активным и настоящим.
- На самом же деле, говорят исследователи, эти цифры генерируются с помощью JavaScript, случайным образом выбирая сумму и одну из пяти криптовалют: Cardano, Ethereum, Bitcoin, Ripple или Binance Coin.
- При каждом обновлении страницы такие "выводы" будут разными.