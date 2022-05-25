Известные личности уже не первый раз используются для привлечения аудитории мошенниками. В сети регулярно появляются сайты с фейковыми отзывами известных личностей. К сожалению, это до сих пор действенный способ обмана.

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Что известно

Мошенническая криптовалютная платформа заявляет, что принадлежит Илону Маску, якобы создавшему сайт, где каждый может получать до 30 процентов прибыли от своих криптовалютных депозитов.

На самом же деле BitVex просто ворует средства пользователей, попавшихся на обман.

Кроме самого Маска в афере используют имена и других известных личностей.

Кампания по раскрутке BitVex началась ранее в этом месяце: злоумышленники создавали новые или взламывали существующие аккаунты на YouTube и размещали поддельные видео с Илоном Маском, Кэти Вуд, Брэдом Гарлингхаусом, Майклом Сейлором и Чарльзом Хоскинсоном.

Журналисты говорят, что пострадали десятки YouTube каналов.

В роликах знаменитости якобы дают интервью и рассказывают о BitVex, но на самом деле эти видео модифицированы – это дипфейки, где голос человека подделан и наложен на видеоряд, взятый из других источников.

Пример такой подделки можно увидеть ниже. В ролике Маск якобы рекламирует мошеннический сайт и говорит, что вложил в платформу 50 миллионов долларов.

Во многих моментах ролика хорошо видно, что движения губ и другая мимика неестественны. Кроме того, голос, хоть и похож на Илона Маска, однако в нем слышится "электронность". Тем не менее невнимательные пользователи могут этого не заметить.

Если зайти на сайт BitVex, становится очевидным, что это мошенничество. К примеру, на сайте утверждается, что Илон Маск является CEO платформы, которую также поддерживают Кэти Вуд из Ark Invest и глава Binance Чанпен Чжао.



Блок информации с сайта мошенников, где утверждается, что Илон Маск является генеральным директором BitVex / Фото Bleeping Computer