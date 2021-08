Динозавры среди нас: почему птицы выжили, а другие динозавры – нет

Не так много людей знает, что современные птицы – это прямые потомки динозавров. Птицы давно "откололись" от ящеров и успели пожить с ними вместе. Но почему "классические" динозавры вымерли, а птицы – нет? Новая находка палеонтологов, возможно, дает ответ на этот вопрос.

Палеонтологи обнаружили уцелевший череп древней птицы – ихтиорниса. Находке около 70 миллионов лет. Тщательно исследовав его, ученые создали 3D-модель мозга древней птицы, которая частично была похожа на динозавров. Оказалось, что уникальная форма мозга древних птиц могла стать причиной того, что они пережили ужасное Меловое вымирание.

Интересно Сброшенные с Олимпа: как закончилось господство динозавров



Сравнение мозга современных и древних птиц / Фото The University of Texas at Austin

В чем заключается исследование американских ученых

Поскольку ихтиорнис имел яркие признаки как динозавров, так и птиц, то исследование его мозга может пролить свет на тайну выживания птиц. Кстати, сами ихтиорнисы Меловое вымирание не пережили.

Сравнив мозг находки с мозгом современных птиц и мозгом, вероятно, одного из древнейших представителей рода пернатых, археоптериксом, ученые пришли к выводу, что форма мозга напрямую влияет на способность живых существ выживать.

Мозг ихтиорниса имеет больше общего с мозгом динозавров, чем с современными птицами. Например, полушария головного мозга, где базируются высшие когнитивные функции у современных птиц гораздо больше, чем у ихтиорниса. Модель предполагает, что эти функции могут быть связаны с выживанием после массового вымирания.

Ученые считают, что различия в сенсорной системе птиц и увеличения объема мозга стали одним из решающих факторов того, почему они смогли пережить ужасные времена после падения астероида.