Астероид, который уничтожил динозавров – откуда он прилетел

Около 66 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в Землю на скорости 64 тысячи километров в час. Удар вызвал ряд катаклизмов, которые закончились почти полным вымиранием господствующей клады – динозавров. Откуда взялся этот астероид-убийца?

Кратер от удара астероида, который уничтожил динозавров расположен на полуострове Юкатан, Мексика, и называется Чиксулуб. Команда ученых из Юго-Западного исследовательского института (SwRI), Сан-Антонио, США, объединила компьютерные модели эволюции астероидов с наблюдениями за известными астероидами, чтобы исследовать частоту таких событий и понять, откуда именно прилетел астероид-убийца.

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Результаты исследования американских ученых

Результаты показывают, что космическое тело, вероятно, принадлежало к классу так называемых углеродных хондритов.

Астероид, уничтоживший динозавров, как считает команда ученых, прилетел к Земле из Главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Именно там расположен "дом" многих углеродных хондритов.

Чтобы понять, как 10-километровый астероид смог изменить орбиту и достичь Земли, ученые использовали метод компьютерного моделирования, используя суперкомпьютер NASA's Pleaides.

Углеродные хондриты распространены среди типов астероидов, которые имеют размеры несколько километров и периодически приближаются к Земле. И все же ни один из таких астероидов не имеет достаточного размера, чтобы от него образовался 150-километровый кратер, оставшийся после вымирания динозавров.

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Что узнали ученые

Команда исследовала 130 тысяч моделей поведения астероидов.