Кратер от удара астероида, который уничтожил динозавров расположен на полуострове Юкатан, Мексика, и называется Чиксулуб. Команда ученых из Юго-Западного исследовательского института (SwRI), Сан-Антонио, США, объединила компьютерные модели эволюции астероидов с наблюдениями за известными астероидами, чтобы исследовать частоту таких событий и понять, откуда именно прилетел астероид-убийца.
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Результаты исследования американских ученых
Результаты показывают, что космическое тело, вероятно, принадлежало к классу так называемых углеродных хондритов.
Астероид, уничтоживший динозавров, как считает команда ученых, прилетел к Земле из Главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Именно там расположен "дом" многих углеродных хондритов.
Чтобы понять, как 10-километровый астероид смог изменить орбиту и достичь Земли, ученые использовали метод компьютерного моделирования, используя суперкомпьютер NASA's Pleaides.
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Что узнали ученые
Команда исследовала 130 тысяч моделей поведения астероидов.
- Оказалось, что под действием столкновений и под влиянием гравитации планет крупные астероиды меняют орбиту. В результате этого они могут столкнуться с Землей.
- Компьютерное моделирование показало, что столкновения с крупными космическими телами бывают примерно 1 раз в 250 миллионов лет. Это в 10 раз чаще, чем считалось до этого.
- Также оказалось, что около половины астероидов Главного пояса, которые столкнулись с Землей должны были быть углеродными хондритами.