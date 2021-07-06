Неожиданное открытие динозавров в Арктике и Антарктике, которые жили там 70 миллионов лет назад, вызвало серьезные споры в научных кругах относительно того, жили ли они там сезонно во время полярного лета, или жили там на постоянной основе. Если бы ящеры жили там на постоянной основе, то могли бы быть теплокровными. Раскопки на формации Принс-Крик, Аляска, подвели ученых ближе к ответу на этот вопрос.

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Примерно так выглядела Северная Америка почти 70 миллионов лет назад / Скриншот The Dinosaur Database

Что нашли палеонтологи

Последнее открытие – это миниатюрные зубы и кости семи видов динозавров на Аляске. Суть в том, что эти ящеры были детенышами, которых ученые называют перинатальными динозаврами.

Остатки костей и зубов иногда могли быть не больше булавочной головки. Палеонтологи тщательно перебрали горы осадочных пород на берегу реки, пропуская их через все меньшие фильтры, чтобы выявить остатки от мощных ящеров.

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Одна из самых больших загадок арктических динозавров заключалась в том, мигрировали ли они сезонно на север или были круглогодичными обитателями. Мы неожиданно обнаружили остатки перинатальных динозавров, представляющих почти все виды динозавров в этой формации. Это было похоже на доисторическое родильное отделение,

– говорит соавтор научной работы Грегори Эриксон.

Предыдущие исследования позволяют говорить, что инкубационный период для этих типов динозавров составлял, вероятно, от 3 до 6 месяцев. Поскольку арктическое лето короткое, то даже если динозавры откладывают яйца весной, их потомство будет слишком молодым, чтобы мигрировать осенью. В течение мелового периода глобальные температуры были выше нынешних, но арктические зимы, как и теперь, имели 4 месяца темноты.

Выявление находок детенышей динозавров означает, что они жили там в период арктической зимы. Поэтому теперь ученые пытаются понять, как они ее переживали. Если небольшие ящеры могли впадать в спячку, то как жили большие представители вымерших рептилий? Учении подозревают, что они могли быть теплокровными.