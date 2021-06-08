Самый большой динозавр страны: в Австралии откопали гигантского ящера

В древности Австралия была объединена с Антарктидой в один континент, рассеченный морями и заливами. Пространства суши принадлежали динозаврам. Среди них жил гигант Купер, которого нашли в Австралии.

Палеонтологам Робин Маккензи и ее мужу Стюарту очень повезло. В 2004 году они перегоняли скот на своей территории и нашли кости гигантского динозавра. С тех пор продолжались кропотливые раскопки находки. До 2021 года удалось обнаружить остатки 15 различных динозавров. Одним из них стал завропод, которого назвали Купер – самый большой динозавр в Австралии и один из крупнейших в мире.

Интересно 1500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине

Больше о Купера: смотреть видео онлайн

Что известно пор находку

Купер – представитель рода Australotitan. Australotitan cooperensis, которого и назвали Купером, – это пока единственный вид этого рода.

Жил Australotitan cooperensis около 92 – 96 миллионов лет назад. Исследователи оценили возраст динозавра на основе геологического датирования окружающих отложений и путем изучения глубины, на которой залегали находки.

В длину завропод достигал 30 метров. Высота ящера – до 6,5 метра. Вес гиганта мог достигать 67 тонн.

Это огромный фантастический зверь. Представьте, что кто-то размером с баскетбольную площадку ходит по суше,

– делятся впечатлениями Робин и Стюарт.

Робин Маккензи и ее муж Стюарт стали соучредителями Музея естественной истории Эроманга после того, как нашли кости динозавра. На территории бассейна Эроманга удалось откопать останки завропода, который, вероятно был еще крупнее Купера. Его назвали Джордж.