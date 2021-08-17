"Дія" становится все популярнее: количество активных пользователей стремительно возросло
Источник:телеграм Михаила Федорова
Портал "Дія", что оцифровывал некоторые документы и сделал получения госуслуг проще, становится все более популярным среди украинцев. По состоянию на август 2021 года он насчитывает более 6 миллионов активных пользователей.
Как похвастался министр цифровой трансформации Михаил Федоров, профильное ведомство фиксирует системній рост активных сеансов.
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Федоров добавил, что "Дія" регулярно пользуются более 3 миллионов украинцев.
Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время (использовать – 24 канал) на то, что вы реально любите делать,
– сказал министр.
Заметим, что еще в мае 2020 года приложением пользовались 3 миллиона пользователей. По количеству загрузок в Украине, приложение занимало первые позиции в магазинах приложений App Store и Play Market.
Что следует знать о "Дія"
Сервис электронных государственных услуг "Дія" официально заработал в октябре 2020 года. Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне".
На базе "Дія" заработали еще несколько полезных проектов:
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Какие услуги доступны в "Дія"
- Электронный паспорт
- Электронное водительское удостоверение
- Автогражданка
- Студенческий билет
- Военный билет
- Загранпаспорт
- Штрафы на авто
Перечень услуг постоянно расширяется. И уже в ближайшее время украинцам станут доступны COVID-сертификаты.