Как похвастался министр цифровой трансформации Михаил Федоров, профильное ведомство фиксирует системній рост активных сеансов.

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Федоров добавил, что "Дія" регулярно пользуются более 3 миллионов украинцев.

Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение "Дія". В несколько кликов. А сэкономленное время (использовать – 24 канал) на то, что вы реально любите делать,

– сказал министр.

Заметим, что еще в мае 2020 года приложением пользовались 3 миллиона пользователей. По количеству загрузок в Украине, приложение занимало первые позиции в магазинах приложений App Store и Play Market.

Что следует знать о "Дія"

Сервис электронных государственных услуг "Дія" официально заработал в октябре 2020 года. Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне".

На базе "Дія" заработали еще несколько полезных проектов:

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Какие услуги доступны в "Дія"

Электронный паспорт

Электронное водительское удостоверение

Автогражданка

Студенческий билет

Военный билет

Загранпаспорт

Штрафы на авто

Перечень услуг постоянно расширяется. И уже в ближайшее время украинцам станут доступны COVID-сертификаты.