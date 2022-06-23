Дія получила бронзового "Каннского Льва" на международном фестивале креативщиков

Украинцы уже оценили все преимущества и удобства нашего приложения Дія. Теперь его признали еще и в мире.

Действие получило бронзовую статуэтку на международном фестивале креативщиков "Каннские львы 2022". Наше приложение наградили в категории Creative Business Transformation.

Михаил Федоров вошел в рейтинг цифровых лидеров Европы

Получили первого "Каннского Льва" за Действие. Бронзовой статуэткой Действие отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна,

– сказал Федоров.

Следует отметить, что международный фестиваль творчества "Каннские львы" – это важная и престижная награда в рекламной и творческой индустрии мира. На этом международном фестивале отмечают "прорывные" нестандартные идеи. Награждают подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества.

Этот фестиваль также считается самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире.

Услуги в Действии для украинцев

В Действие добавляют все больше новых и новых услуг для удобства и быстроты обслуживания. К примеру, теперь в приложении будет доступна новая услуга – усыновление. С 1 июня украинцы уже получили право подавать заявку на первоначальную консультацию. Можно будет подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа. Также можно ознакомиться с анкетами детей. Через несколько месяцев должен быть новый функционал.

Также Министерство цифровой трансформации Украины в процессе работы над тем, чтобы сделать приложение Действие международным. Планируется, что уже скоро украинцы смогут использовать приложение в Польше и Молдове. Михаил Федоров уже провел встречи с коллегами из Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады. Министры обсудили взаимное признание цифровых документов в приложении Действие за границей.

В Действии можно даже проголосовать и выбрать патриотическую марку, которую выпустит Укрпочта. Последнее из них – по поводу того, как будет выглядеть будущая марка Укрпочты на тему "Добрый вечер, мы из Украины". Из более 1500 работ экспертный совет Укрпочты отобрал 5, которые поставили на голосование. Эту тему почтовой марки украинцы выбирали сами. За нее проголосовали 35% человек – около 200 тысяч. На втором месте был известен черниговский пес-сапер Патрон, за которого отдали 28% голосов.

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