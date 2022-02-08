В "Дия" появилась справка о несудимости: как ее получить

Начиная с 8 февраля в "Дия" заработала новая услуга. Теперь украинцы могут получить справку о несудимости прямо в приложении "Дия" в своем смартфоне.

Как сообщает 24 канал, на Diia Summit анонсировали работу новой услуги в приложении "Действие", которая начинает работать со вторника, 8 февраля. Теперь, чтобы получить справку о несудимости, украинцам не нужно будет покидать собственное жилье.

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Это еще одна из самых популярных справок среди украинцев. Их получают около 1 миллиона ежегодно. Например, для военкоматов или для устройства на работу.

Как получить справку о несудимости

Теперь получить справку можно онлайн, без поездок в госучреждения или использования услуг посредников. Для этого вам лишь нужен доступ к порталу "Дия" или одноименное приложение и несколько кликов, для оформления справки.

Услуга заработает уже в новой версии приложения "Дия", как только вы обновите приложение.