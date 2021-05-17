Отныне украинцы смогут подписывать практически любые документы и получать государственные услуги прямо с телефона дома всего в несколько кликов. Цифровую подпись от "Дия" можно быстро и удобно получить без заявлений и посещения банка или других учреждений.

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Для чего нужна цифровая подпись

Благодаря этой услуге каждый гражданин может получить практически любую цифровую и не только услугу в государственных органах, или же подписать документ благодаря электронной подписи. Ранее для получения цифровой подписи нужно было обращаться в соответствующие органы, к операторам мобильной связи и некоторым банкам. Отныне достаточно установить обновленное приложение "Дия".

Как получить цифровую подпись "Дия"

Для этого нужно установить приложение скачав его в Google Play или обновить его до актуальной версии.

После этого нужно перейти в меню услуг и нажать на "Дия Подпись".

Далее нужно выполнить указания на экране, система проверит фото и предоставит цифровую подпись.



Цифровая подпись от "Дия" - как её получить / Фото Минцифры

Как пользоваться цифровой подписью Дия

Нужно выбрать документ, который вы хотите подписать.

Нажать на кнопку Подписать.

Подтвердить личность удобным для вас способом.

Ввести пароль и все готово.



Как подписывать документы в "Дия" / Фото Минцифры