Отныне украинцы смогут подписывать практически любые документы и получать государственные услуги прямо с телефона дома всего в несколько кликов. Цифровую подпись от "Дия" можно быстро и удобно получить без заявлений и посещения банка или других учреждений.
Интересно Режим paper less заработает до конца лета: государственные услуги перейдут в онлайн
Для чего нужна цифровая подпись
Благодаря этой услуге каждый гражданин может получить практически любую цифровую и не только услугу в государственных органах, или же подписать документ благодаря электронной подписи. Ранее для получения цифровой подписи нужно было обращаться в соответствующие органы, к операторам мобильной связи и некоторым банкам. Отныне достаточно установить обновленное приложение "Дия".
Как получить цифровую подпись "Дия"
- Для этого нужно установить приложение скачав его в Google Play или обновить его до актуальной версии.
- После этого нужно перейти в меню услуг и нажать на "Дия Подпись".
- Далее нужно выполнить указания на экране, система проверит фото и предоставит цифровую подпись.
Цифровая подпись от "Дия" - как её получить / Фото Минцифры
Как пользоваться цифровой подписью Дия
- Нужно выбрать документ, который вы хотите подписать.
- Нажать на кнопку Подписать.
- Подтвердить личность удобным для вас способом.
- Ввести пароль и все готово.