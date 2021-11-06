В профильном министерстве посоветовали заранее заказать необходимые документы. Речь прежде всего о генерировании COVID-сертификата.

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Сертификаты о вакцинации в приложении будут доступны

Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон или распечатать.

Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны.

– заверили в Минцифре.

После переезда в новый дата-центр, говорят в министерстве, услуги в приложении "Дія" будут выдерживать еще большую нагрузку и осуществляться гораздо быстрее.

В скором времени в Дії появятся сертификаты о выздоровлении от коронавируса

Отметим, что уже со следующей недели в Дії будут доступны сертификаты об излечении от коронавируса. Этот документ позволит 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.