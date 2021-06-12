Но некоторые принципы Дия City уже вызвали непонимание среди IT-специалистов. Например, гарантии для резидентов против так называемых маски-шоу.

Больше здесь Рада одобрила законопроект о Дия City, чтобы Украина могла стать огромным IT-хабом

"Говорить в XXI веке о том, что Украине нужен отдельный налоговый режим, который защищает тебя от неправомерных действий силовых органов, это смешно. То есть, каждый бизнес, который работает в Украине, должен иметь эту защиту. Но у нас так не работает. Поэтому в данном случае это подается, как дополнительная ценность Дия City. Я считаю, что это неправильно", – заявил СЕО Львовского IT-кластера Степан Веселовский.

Когда Дия City заработает

Дия City должен заработать уже в 2022 году. Для этого Рада должна принять 3 законопроекта.

Первый – основной документ, в котором прописаны ключевые тезисы. Его уже проголосовали в первом чтении.

Второй – это налоговый законопроект. Он также прошел первое чтение.

Третий – дорабатывают. Этот документ касается изменений в уголовный кодекс. Он собственно должен защитить IT-индустурию от так называемых маски-шоу.

По словам представителя львовского IT-кластера, власть консультируется с IT-бизнесом, но прислушается к их замечаниям – покажет второе чтение.

"Многие вещи в законе подаются желательно, но не действительно. Мы надеемся, что ко второму чтению все наши правки будут учтены. Мы их, конечно, предоставили, как и большинство организаций", – отметил Степан Веселовский.

Чем хотят заменить ФЛП

Многих тревожит тот факт, что в Дия City хотят отказаться от ФЛП и заменить их классическим КЗоТ или Гиг-контрактами, которые сейчас работают лишь в нескольких странах в мире. Такие соглашения – это фактически сочетание условий ФЛП и КЗоТа. Поэтому Гиг-работник будет иметь социальные гарантии, как отпуск или больничный. В то же время для Гиг-контрактников будет легче повысить налоги, волнуются в индустрии.

Дия City на самом деле позволяет работать с ФЛП и законопроект сейчас построен так – до 2024 года может оставаться 100% ФЛП, а в 2024 году ограничения будет составлять уже 50%, а с 2025 – 20%,

– сказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

В Дия.City надеются увеличить доходы в бюджет от IT-сферы с 6 до 16 миллиардов долларов. В то же время планируют больше стимулировать развитие IT-индустрии.

Попасть в Дия City сможет не каждый

Впрочем, попасть в Дия City также не каждый сможет. Для этого надо соответствовать определенным требованиям. Например, у сотрудников компаний должны быть высокие зарплаты – в среднем 1200 евро в месяц. Кроме того, компании должны иметь существенную долю экспорта своих товаров или услуг – не менее 70%. При этом, вступление в Дия City будет добровольным и каждая компания сама будет решать, приобщаться ей или нет.