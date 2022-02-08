Дие 2 года: Михаил Федоров рассказал об успехах государства в смартфоне

8 февраля 2022 , 13:30
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Приложению "Дия" и одноименной платформе исполнилось два года. В ходе Diya Summit 2022 министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился успехами государства в смартфоне за все время работы.

Как сообщает 24 канал, во время мероприятия, где презентовали новые функции и возможности приложения "Дия", Михаил Федоров вместе с другими спикерами рассказал о достижениях команды, которая работает над проектом в течение двух лет.

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Достижения в Дия за два года

  • По состоянию на начало 2022 года, услугами Дия пользуются более 14 миллионов человек.
  • Благодаря услуге єМалятко регистрируют 9 из 10 новорожденных.
  • Благодаря єПідтримка 7,9 миллиарда гривен помощи получили вакцинированные украинцы. Это оказалась самая массовая и одна из самых популярных услуг в Украине.
  • Около 818 тысяч ФЛП получили единовременную материальную помощь на общую сумму 6,6 миллиарда гривен.
Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что благодаря приложению "Дия" было предоставлено столько услуг, сколько бы один человек делал 58,9 тысячи лет. Это же позволило сэкономить 42 миллиарда гривен за два года.
  • Простая регистрация ФЛП "за 7 минут".
  • Уплата налогов через Дия.
  • Подача заявления о регистрации брака онлайн.
  • Штрафы можно оплачивать прямо в приложении. Кроме того, информацию о нарушениях также можно узнать в Дия.
  • Месяц назад начались тестирования функции push-уведомлений в случае, когда проверяется кредитная история финансовым учреждением. Это предотвратит определенные мошеннические схемы.
  • Появилась возможность получать электронные больничные.
  • Чрезвычайно простое и быстрое получение сертификата о вакцинации.

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился некоторыми другими важными достижениями:

  • Качественное обучение онлайн для детей. Благодаря этому около 270 тысяч учеников имели возможность учиться на онлайн-платформе, получив "такой же доступ к знаниям, как и человек из центра столицы".
  • Около 60 тысяч преподавателей получили качественные ноутбуки для работы.
  • Благодаря ДияБизнес появилась возможность получить качественные бесплатные консультации по ведению бизнеса.
  • Был основан Украинский фонд стартапов. Фонд выдал гранты на сумму около 160 миллионов гривен, чтобы поддержать начинающих бизнесменов.
Автор: Вячеслав Журба