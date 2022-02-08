Как сообщает 24 канал, во время мероприятия, где презентовали новые функции и возможности приложения "Дия", Михаил Федоров вместе с другими спикерами рассказал о достижениях команды, которая работает над проектом в течение двух лет.
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Достижения в Дия за два года
- По состоянию на начало 2022 года, услугами Дия пользуются более 14 миллионов человек.
- Благодаря услуге єМалятко регистрируют 9 из 10 новорожденных.
- Благодаря єПідтримка 7,9 миллиарда гривен помощи получили вакцинированные украинцы. Это оказалась самая массовая и одна из самых популярных услуг в Украине.
- Около 818 тысяч ФЛП получили единовременную материальную помощь на общую сумму 6,6 миллиарда гривен.
- Простая регистрация ФЛП "за 7 минут".
- Уплата налогов через Дия.
- Подача заявления о регистрации брака онлайн.
- Штрафы можно оплачивать прямо в приложении. Кроме того, информацию о нарушениях также можно узнать в Дия.
- Месяц назад начались тестирования функции push-уведомлений в случае, когда проверяется кредитная история финансовым учреждением. Это предотвратит определенные мошеннические схемы.
- Появилась возможность получать электронные больничные.
- Чрезвычайно простое и быстрое получение сертификата о вакцинации.
Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился некоторыми другими важными достижениями:
- Качественное обучение онлайн для детей. Благодаря этому около 270 тысяч учеников имели возможность учиться на онлайн-платформе, получив "такой же доступ к знаниям, как и человек из центра столицы".
- Около 60 тысяч преподавателей получили качественные ноутбуки для работы.
- Благодаря ДияБизнес появилась возможность получить качественные бесплатные консультации по ведению бизнеса.
- Был основан Украинский фонд стартапов. Фонд выдал гранты на сумму около 160 миллионов гривен, чтобы поддержать начинающих бизнесменов.