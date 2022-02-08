Как сообщает 24 канал, во время мероприятия, где презентовали новые функции и возможности приложения "Дия", Михаил Федоров вместе с другими спикерами рассказал о достижениях команды, которая работает над проектом в течение двух лет.

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Достижения в Дия за два года

  • По состоянию на начало 2022 года, услугами Дия пользуются более 14 миллионов человек.
  • Благодаря услуге єМалятко регистрируют 9 из 10 новорожденных.
  • Благодаря єПідтримка 7,9 миллиарда гривен помощи получили вакцинированные украинцы. Это оказалась самая массовая и одна из самых популярных услуг в Украине.
  • Около 818 тысяч ФЛП получили единовременную материальную помощь на общую сумму 6,6 миллиарда гривен.
  • Простая регистрация ФЛП "за 7 минут".
  • Уплата налогов через Дия.
  • Подача заявления о регистрации брака онлайн.
  • Штрафы можно оплачивать прямо в приложении. Кроме того, информацию о нарушениях также можно узнать в Дия.
  • Месяц назад начались тестирования функции push-уведомлений в случае, когда проверяется кредитная история финансовым учреждением. Это предотвратит определенные мошеннические схемы.
  • Появилась возможность получать электронные больничные.
  • Чрезвычайно простое и быстрое получение сертификата о вакцинации.

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился некоторыми другими важными достижениями:

  • Качественное обучение онлайн для детей. Благодаря этому около 270 тысяч учеников имели возможность учиться на онлайн-платформе, получив "такой же доступ к знаниям, как и человек из центра столицы".
  • Около 60 тысяч преподавателей получили качественные ноутбуки для работы.
  • Благодаря ДияБизнес появилась возможность получить качественные бесплатные консультации по ведению бизнеса.
  • Был основан Украинский фонд стартапов. Фонд выдал гранты на сумму около 160 миллионов гривен, чтобы поддержать начинающих бизнесменов.