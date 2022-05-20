В Дии теперь можно оформить пособие по безработице: кто и как может воспользоваться услугой

20 мая 2022 , 14:02
Читати новину українською

Источник:

Минцифра

Все, кто потерял работу из-за войны, теперь могут оформить пособие по безработице в Дии. Новая функция уже доступна в приложении.

Воспользоваться новой услугой могут все украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны. Также услуга доступна тем лицам, которые не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Интересно Минцифры приглашает на первый международный Дия Summit в Давосе: что в программе

Как воспользоваться услугой

Услуга, как заявляют в телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины, разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Чтобы дистанционно подать заявку на пособие по безработице, необходимо:

  • В приложении выберите меню Услуги, а затем – Помощь по безработице.
  • На сайте — Услуга по получению статуса безработного.
  • Далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения.
  • После подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус.
  • При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримка, на которую будет начисляться помощь.
  • Если у вас еще нет карты, можете оформить виртуальную сразу в приложении.
  • Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

После этого сотрудники центра занятости обработают вашу заявку, и вы получите соответствующее push-уведомление об этом в приложении.

Что еще

Напомним, в последнее время в Дии анонсировали появление еще нескольких интересных и полезных украинцам функций, в частности:

  • Услугу "єМалятко" перенесут в Дию, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка можно было с помощью смартфона.
  • В телефоне станет доступным комплекс услуг для ФЛП.
  • Также дистанционно можно будет зарегистрировать брак.
  • А уже сегодня в Дии можно подать заявку на компенсацию за поврежденное Россией имущество. Сделать это могут не только физические лица, но и компании.
  • Кроме того, с недавних пор можно подать запрос на грант для помощи бизнесу.

 

Автор: Олександр Гайдамашко