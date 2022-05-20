В Дии теперь можно оформить пособие по безработице: кто и как может воспользоваться услугой

Все, кто потерял работу из-за войны, теперь могут оформить пособие по безработице в Дии. Новая функция уже доступна в приложении.

Воспользоваться новой услугой могут все украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны. Также услуга доступна тем лицам, которые не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

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Как воспользоваться услугой

Услуга, как заявляют в телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины, разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Чтобы дистанционно подать заявку на пособие по безработице, необходимо:

В приложении выберите меню Услуги, а затем – Помощь по безработице.

На сайте — Услуга по получению статуса безработного.

Далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения.

После подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус.

При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримка, на которую будет начисляться помощь.

Если у вас еще нет карты, можете оформить виртуальную сразу в приложении.

Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

После этого сотрудники центра занятости обработают вашу заявку, и вы получите соответствующее push-уведомление об этом в приложении.

Что еще

Напомним, в последнее время в Дии анонсировали появление еще нескольких интересных и полезных украинцам функций, в частности: