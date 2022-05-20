Воспользоваться новой услугой могут все украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны. Также услуга доступна тем лицам, которые не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.
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Как воспользоваться услугой
Услуга, как заявляют в телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины, разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Чтобы дистанционно подать заявку на пособие по безработице, необходимо:
- В приложении выберите меню Услуги, а затем – Помощь по безработице.
- На сайте — Услуга по получению статуса безработного.
- Далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения.
- После подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус.
- При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримка, на которую будет начисляться помощь.
- Если у вас еще нет карты, можете оформить виртуальную сразу в приложении.
- Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.
После этого сотрудники центра занятости обработают вашу заявку, и вы получите соответствующее push-уведомление об этом в приложении.
Что еще
Напомним, в последнее время в Дии анонсировали появление еще нескольких интересных и полезных украинцам функций, в частности:
- Услугу "єМалятко" перенесут в Дию, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка можно было с помощью смартфона.
- В телефоне станет доступным комплекс услуг для ФЛП.
- Также дистанционно можно будет зарегистрировать брак.
- А уже сегодня в Дии можно подать заявку на компенсацию за поврежденное Россией имущество. Сделать это могут не только физические лица, но и компании.
- Кроме того, с недавних пор можно подать запрос на грант для помощи бизнесу.