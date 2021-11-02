В "Дия" появились детские СOVID-сертификаты: кто и как может их получить – подробная инструкция

2 ноября 2021 , 13:49
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Источник:

24 канал

Теперь получить сертификат о вакцинации смогут дети от 12 лет. Сгенерировать соответствующий электронный документ смогут родители вакцинированного ребенка в приложении "Дия".

Напомним, уже можно вакцинировать детей от 12 лет. Происходит это с согласия родителей и в их присутствии.

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Как получить детский СOVID-сертификат

  • Для получения такого сертификата прежде всего необходимо обновить "Дия" до последней версии.
  • После авторизации добавьте свидетельство о рождении ребенка. Сделать это можно прямо на первой вкладке "Документы".
  • Затем в меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
  • Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.

Подробные инструкции команда разработчиков представила в отдельном ролике: видео

 

Автор: Олександр Гайдамашко