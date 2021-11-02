Напомним, уже можно вакцинировать детей от 12 лет. Происходит это с согласия родителей и в их присутствии.

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Как получить детский СOVID-сертификат

Для получения такого сертификата прежде всего необходимо обновить "Дия" до последней версии.

После авторизации добавьте свидетельство о рождении ребенка. Сделать это можно прямо на первой вкладке "Документы".

Затем в меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".

Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.

Подробные инструкции команда разработчиков представила в отдельном ролике: видео