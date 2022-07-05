Digital4Freedom: Федоров предложил мировым IT-компаниям присоединиться к диджитал-лендлизу

Во время мероприятия Ukrainian Recovery Conference в Лугано Михаил Федоров представил международную инициативу стремительного восстановления и развития Украины. Министр предложил мировым ИТ-гигантам приобщиться к так называемому цифровому лендлизу.

Digital4Freedom – это часть глобальной платформы UNITED24, в рамках которой компании могут вносить денежные взносы для восстановления Украины. По мнению Михаила Федорова, эта инициатива поможет "сделать Украину самой свободной и цифровой страной в мире".

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Цифровая инфраструктура – ​​наиболее устойчивая и эффективная во время войны. Ибо ее не могут разрушить ракеты. И сейчас наше предложение топовым технологическим компаниям мира — это диджиталлендлендлиз .

– подчеркнул Федоров.

Среди присутствовавших на мероприятии были представители таких мировых ИТ-компаний, как:

Microsoft,

Rakuten,

Apple,

Amazon,

Google,

IBM,

Palantir,

Mastercard,

Виса.

Министр цифровой трансформации отметил, что цифровизация является не только фундаментом для восстановления Украины, но и видением того, как должна работать страна.

Ни в какой другой стране мира у вас нет такого шанса приобщиться к внедрению самых передовых технологий на государственном уровне,

– добавил министр.

Digital4Freedom, как заявляет Михаил Федоров, поможет укрепить Украину и сделать ее наиболее цифровизированной страной мира, где "вместо аналоговых чиновников и справок работает paperless, вместо наличной валюты - cashless, IT-сектор занимает 40% в ВВП, а сама страна превращается в крупнейший IT- хаб Восточной Европы с фокусом решения безопасности".

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Первые участники инициативы Digital4Freedom

Сразу после презентации инициативы Digital4Freedom был подписан меморандум с Киевстаром, Vodafone и Datagroup-Volia о выделении более 400 миллионов гривен для платформы UNITED24.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины в своем телеграмм-канале, все выделенные деньги пойдут на цифровые услуги, защиту реестров и топовые цифровые проекты, представленные на мероприятии.