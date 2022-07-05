Digital4Freedom – это часть глобальной платформы UNITED24, в рамках которой компании могут вносить денежные взносы для восстановления Украины. По мнению Михаила Федорова, эта инициатива поможет "сделать Украину самой свободной и цифровой страной в мире".
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Цифровая инфраструктура – наиболее устойчивая и эффективная во время войны. Ибо ее не могут разрушить ракеты. И сейчас наше предложение топовым технологическим компаниям мира — это диджиталлендлендлиз .
– подчеркнул Федоров.
Среди присутствовавших на мероприятии были представители таких мировых ИТ-компаний, как:
- Microsoft,
- Rakuten,
- Apple,
- Amazon,
- Google,
- IBM,
- Palantir,
- Mastercard,
- Виса.
Министр цифровой трансформации отметил, что цифровизация является не только фундаментом для восстановления Украины, но и видением того, как должна работать страна.
Ни в какой другой стране мира у вас нет такого шанса приобщиться к внедрению самых передовых технологий на государственном уровне,
– добавил министр.
Digital4Freedom, как заявляет Михаил Федоров, поможет укрепить Украину и сделать ее наиболее цифровизированной страной мира, где "вместо аналоговых чиновников и справок работает paperless, вместо наличной валюты - cashless, IT-сектор занимает 40% в ВВП, а сама страна превращается в крупнейший IT- хаб Восточной Европы с фокусом решения безопасности".
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Первые участники инициативы Digital4Freedom
Сразу после презентации инициативы Digital4Freedom был подписан меморандум с Киевстаром, Vodafone и Datagroup-Volia о выделении более 400 миллионов гривен для платформы UNITED24.
Как сообщил министр цифровой трансформации Украины в своем телеграмм-канале, все выделенные деньги пойдут на цифровые услуги, защиту реестров и топовые цифровые проекты, представленные на мероприятии.