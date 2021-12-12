Артефакт бронзового века нашла с помощью металлоискателя Милли Хардвик возле английского Ройстона. Первым семья раскопала древнюю находку – топор, которому уже почти 3 тысячи лет.

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В общей сложности трое "археологов" раскопали 65 старинных артефактов – золотые слитки, головки топоров и фрагменты лезвий.

Я была просто в шоке,

– сказала Милли.

Когда семья сообщила о находке археологам из Oxford Archeology East, группа исследователей поехала на поиски других реликвий. Ученые обнаружили еще примерно 200 ценных остатков.

Место раскопок реликвий / Фото Oxford Archeology East

После дальнейшей проверки находки комитет по охране окружающей среды Кембриджширского округа подтвердил, что объекты принадлежат бронзовому периоду.

Что известно о бронзовом периоде Этот период длился примерно с 2300 до 800 года до нашей эры, когда люди начали изготавливать инструменты из металлических сплавов, таких как бронза. Всемирно известный исторический памятник Стоунхендж в Великобритании также был построен в бронзовый период.

Находка девочки оказалась очень ценной для дальнейшего исследования и для семьи Хардвиков. Согласно законодательству Британии если артефакты признают кладом, то отдавать их музеям бесплатно будет незаконно, и семья должна получить определенную сумму, чтобы передать их исследователям.

Клад, который нашла семья Хардвиков / Фото Oxford Archeology East

Для Милли деньги стали не самой важной частью события – теперь девочка постоянно гуляет с металлоискателем и хочет стать профессиональным археологом в будущем.