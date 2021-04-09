Это небольшой кейс в форме куба. Как говорит производитель, устройство может удалить из поверхности наушников даже сильные загрязнения.
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Как работает стиралка
Перед "стиркой" пользователь должен очистить труднодоступные места на корпусе гарнитуры, например, решетки динамиков. Для этого предусмотрена специальная щетка.
Далее наушники можно загрузить в барабан устройства. Также нужно добавить 70%-ный спиртовой раствор в специальный отсек. После этого начинается стирка.
Стиралка для наушников Cardlax EarBuds Washer: смотрите на видео
Cardlax EarBuds Washer состоит из вращающейся сердцевины, выполненной из мягкой губки. Под влиянием бережной механической очистки в комплексе со спиртовым раствором наушники получат качественную очистку.
Цена
Новинка поступит в продажу в июне. В рамках краудфандинга стоимость Cardlax EarBuds Washer составляет 33 доллара (920 гривен).