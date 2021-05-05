Из-за коронавируса судебные заседания проходят в онлайн-формате. Этим и воспользовались поклонники "королевской битвы".

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Что происходит

Среди более 200 пользователей были дети и подростки, которые присоединились к конференции еще перед ее началом. Они начали выкрикивать фразы вроде "свободу Fortnite!" и "судья, пожалуйста, верните Fortnite на наши смартфоны".

Также в голосовом чате включали треки рэпера Трэвиса Скотта, который в 2020 году провел концерт в игре, а некоторые начинающие блогеры рекламировали свои YouTube-каналы.

Организаторам понадобилось больше 20 минут, чтобы отключить звук у всех пользователей, которые нарушали тишину. Это задержало процесс на 15 минут.

Судебное заседание в рамках противостояния Epic Games и Apple началось 3 мая в окружном суде США в Окленде. Разработчик Fortnite пытается доказать, что методы работы магазина App Store – антиконкурентные.