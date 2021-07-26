Дети раскопали в песочнице захоронения бронзового века

В польском городе Тухоля дети во время игры в песочнице раскопали фрагменты керамики и человеческие останки. Археологи выяснили, что в этом месте находилось захоронение лужицкой культуры, датированное 1100-700 годами до нашей эры.

В эпоху бронзового и раннего железного века (XII-IV века до нашей эры) на территории Центральной Европы распространилась лужицкая археологическая культура. Свое название она получила благодаря историко-географическому району Лужица, где в конце XIX века были сделаны первые находки.

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Лужицкая культура – что известно

Для представителей этой культуры характерны очень большие бескурганные могильники, достигающие тысячи захоронений, в которых находятся урны с прахом.

Лепная керамика лужицкой культуры отличается очень тщательными и богатыми орнаментами. Она представлена ​​биконическими урнами, сосудами с шишковидным выпуклостями по бокам, а также сосудами с цилиндрической шейкой. Встречаются также черпаки, миски и прочая утварь.



Керамика лужицкой культуры / Фото Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Хозяйство основывалось на земледелии и скотоводстве. Из сырья, которое привозили из других территорий, изготавливались бронзовые топоры, серпы, фибулы, мечи и кинжалы. Недавние исследования показали, что литье бронзы у представителей лужицкой культуры повлияло на похоронный обряд.

Дети-археологи

Несколько детей из польского города Тухоля сделали археологическое открытие случайно. Во время игры в песочнице они раскопали одну или две большие могилы. Захоронение находилось близко к поверхности земли и состояло из человеческих останков и фрагментов керамики.



Керамика лужицкой культуры / Фото Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Дети обратились к своему учителю истории, который в свою очередь сообщил о находке в департамент по охране памятников культурного наследия и Археологический фонд.

Артефакты датированы эпохой бронзового века. По мнению археологов, захоронение находилось очень неглубоко из-за удаления части верхнего слоя земли в ходе выравнивания местности при строительстве с помощью тяжелой техники.