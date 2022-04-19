Мюоны – нестабильные высокоэнергетические элементарные частицы с отрицательным электрическим зарядом, создаваемые космическими лучами. Они находятся повсюду в атмосфере и способны проходить через разные материи. Мюоны могут смещаться за счет обширных природных катаклизмов, среди которых и цунами.

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Цунами

Для обнаружения движения мюона требуется невероятно чувствительный инструмент, который представляет собой глубоководный детектор морского дна Токийского залива (TS-HKMSDD). Система приборов установлена внутри туннеля скоростной автомагистрали.

Японские ученые рассказали, как детектор впервые в мире нашел волны цунами. Процесс проходил в режиме реального времени и показал высокую точность.

Система TS-HKMSDD обнаружила слабое цунами, прошедшее через Токийский залив еще в сентябре 2021 года, вызванное приближающимся к Японии тайфуном с юга. По мере возмущения океана количество рассеянных по воде мюонов изменялось.

Эти данные соответствуют информации о цунами, полученной другими способами. Используя показатели других приборов, можно использовать мюографические данные для точного моделирования изменений уровня моря в обход методов, имеющих недостатки.

– отметил геофизик Хироюки Танака из Токийского университета в Японии.

По словам ученых, такая система теперь может использоваться для обнаружения приближающихся цунами и тем самым помогать спасать человеческие жизни. Ведь чем раньше мы узнаем о приближении воды, тем большее количество людей удастся эвакуировать.

Также технологию предлагают для поиска запасов природного газа и следов древних землетрясений.