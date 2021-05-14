До сих пор прототипы Starship в рамках тестовых полетов поднимались на высоту около 10 километров, но SpaceX быстро движется по направлению к полноценным орбитальным испытаниям. Полет из Техаса на Гавайи, на который SpaceX подала заявку, как раз и должен стать первым таким испытанием.

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Кроме того, в этом полете должна быть впервые проверена совместная работа космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy.

Как будет проходить орбитальный полет Starship

В документе SpaceX приводит общее описание тестового полета.

Предполагается, что Starship вместе со сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy будет запущен с традиционной стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас).

Через три минуты после старта ракета-носитель отделится от корабля и приводнился в Мексиканском заливе примерно на расстоянии в 32 километра от берега.

Starship продолжит полет на восток над проливом Флориды. Он должен будет двигаться по орбите чуть более 90 минут.

Затем совершит мягкую посадку на воду с торможением двигателем на расстоянии примерно в 100 км от северо-западного побережья острова Кауаи. Таким образом, в рамках первого орбитального полета Starship сделает почти полный оборот вокруг Земли.

Дата полета уже известна?

К сожалению нет. Когда конкретно планируется провести тестовый орбитальный полет, в документе не указано. Илон Маск и президент SpaceX Гвинн Шотвелл говорили раньше, что подобное испытание может состояться до конца 2021 года, но в письме, сопровождавшем заявку в Федеральную комиссию по связи, сказано, что тестовый полет может состояться в следующем году, но до 1 марта 2022 года.

В этом же письме также указана и максимальная высота планируемого полета. Для Starship она составит 116 километров – то есть корабль пролетит чуть выше над официальной границей между атмосферой и космосом.

Развитие космического корабля Starship

Орбитальные испытания должны будут продемонстрировать маневры Starship, которые невозможно просчитать с помощью компьютерного моделирования, говорится в заявке SpaceX.

SpaceX намерен собрать как можно больше данных во время полета, чтобы количественно оценить динамику входа в атмосферу и лучше понять, какие нагрузки испытывает транспортное средство в полете. Полетные данные, полученные в ходе испытаний Starship, закрепят последние изменения в конструкции транспортного средства... и позволят настроить более совершенные модели для использования во внутренних симуляций,

– утверждает SpaceX в заявке.

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Интересный факт. На прошлой неделе SpaceX успешно провела аэродинамический испытания прототипа корабля Starship SN15. Тогда корабль взлетел на высоту 10 км, выполнил запланированный маневр и успешно приземлился на посадочной площадке в непосредственной близости от точки взлета.

Кроме того, в мае SpaceX собирается провести еще как минимум несколько похожих испытаниям прототипа SN16 и повторный полет прототипа SN15.