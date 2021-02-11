Как только Apple лишила свои смартфоны зарядного блока в комплекте, другие производители смартфонов начали активно высмеивать производителя. Но, как это часто случается, уже через некоторое время другие компании начали копировать идею Apple.

Напомним, Samsung сначала смеялся над такой выходкой производителя iPhone, а затем все эти шутки вдруг исчезли из соцсетей. А уже во время презентации Galaxy S21 все стало понятно – новый флагман тоже не получил блока зарядки в коробке.

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Позже нечто похожее ввела Xiaomi, правда производитель дает возможность приобрести этот блок за символическую цену.

OnePlus отличается

По словам источников, OnePlus не будет повторять (по крайней мере пока) идею Apple. Пользователи найдут зарядные устройства в комплекте OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Кстати, в самих смартфонах будут использоваться по два аккумулятора суммарной вместимостью 4500 мАч. Такая схема необходима для обеспечения системы быстрой ведущей зарядки – по предварительным данным, ее мощность составит 65 Вт. А OnePlus 9 Pro также приписывают беспроводную зарядку мощностью 45 Вт.