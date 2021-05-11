Найвищою горою Землі є Еверест. Ця вершина здіймається на 8848 метрів над рівнем моря і на Землі дійсно немає гори, яка була б вищою. Але, якщо рахувати висоту гори від її основи, то Еверест втрачає лідерство на Землі.

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Найвища гора Землі Еверест / Фото Wikipedia

12 місце – вулкан Мауна-Лоа, Земля

Більша частина гори занурена під воду. Від основи до вершини висота Мауна-Лоа становить 10 165 метрів, що робить вулкан одним із найвищих піків Сонячної системи. Висота Мауна-Лоа над рівнем моря – 4 169 метрів.



Панорамний вид на Мауна-Лоа з гори Мауна-Кеа / Фото Wikipedia

11 місце – вулкан Мауна-Кеа, Земля

Якщо рахувати від основи і до найвищої точки вулкан здіймається приблизно на 10 203 метра, що на 38 метрів більше ніж висота сусіднього вулкану Мауна-Лоа. Проте більша частина гори занурена у води Тихого океану. Висота Мауна-Кеа над рівнем моря – 4 207 метрів.



Фотографія вулкану Мауна-Кеа, зроблена з Мауна-Лоа / Фото Wikipedia

10 місце – вершина без назви на Обероні, супутник Урану

Пік не має назви. Але його висота оціюється в 11 тисяч метрів від основи. Причини формувння достаменно невідомі. Вчені вважають, гора могла сформуватися внаслідок удару.



Найкраще існуюче фото Оберона, зроблене зондом Voyager 2; безіменний пік видно зліва нижче екватора / Фото Internet Archive

9 місце – гора Евбея на Іо, супутник Юпітера

Один з багатьох вулканів Іо. Висота точно невідома. За оцінками вона складає від 10 до 13 тисяч метрів.



Гора Евбея та її околиці / Фото Wikipedia

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8 місце – вулкан Арсія, Марс

Від основи до найвищої точки гора має висоту близько 11 700 метрів. Проте якщо точкою відліку брати не основу гори, а марсіанську точку відліку (аналог земного "над рівнем моря"), то висота Арсії зросте до 20 тисяч метрів.



Зображення вулкану Арсія, побудоване за допомогою даних з програми Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia

7 місце – вулкан Елізій, Марс

Ця гора має висоту від основи до піку приблизно 12 600 метрів. Якщо ж рахувати від марсіанської точки відліку, то висота зросте до 14 100 метрів.



Вулкан Елізій в об'єктиві апарату Mars Odyssey / Фото Wikipedia

6 місце – гора Іонічна на Іо, супутник Юпітера

Це гора, а не вулкан. Виник пік в результаті тектонічних рухів на супутнику. Висота сягає 12 700 метрів.



Виверження вулкану на Іо / Фото Internet Archive

5 місце – гора Аскрійська, Марс

Але ця гора, звісно, ще один марсіанський вулкан. Висота його від основи до піку – 14 900 метрів. А якщо рахувати від марсіанської точки відліку, то 18 255 метрів.



Зображення гори Аскрійської, побудоване за допомогою даних з програми Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia

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4 місце – гора Південна Боославла на Іо, супутник Юпітера

І знову Іо. Цей супутник хоч і маленький, проте геологічно активний, що і дало йому таку велику кількість високих гір. Південна Боославла (South Boösaule Mons) – це найвища гора супутника. Вона здіймається вгору приблизно на 17 500 метрів. З однієї сторони піку є обрив висотою 15 кілометрів.



Фотографія Південної Боославли, зроблена апаратом Voyager 1 / Фото Wikipedia

3 місце – екваторіальний хребет Япета, супутник Сатурна

Ще хребет називають стіною Япета. Він тягнеться вздовж екватора супутника на 1 300 кілометрів. Причини виникнення достаменно невідомі. Висота окремих піків хребта не вимірювалась, проте середня висота відома – близько 20 тисяч метрів.



Фото екваторіального хребта Япета, зроблене зондом Cassini / Фото NASA

2 місце – пік Реясильвій, астероїд Веста

Реясильвій – це гігантська гора діаметром 505 кілометрів, названа на честь матері Ромула та Рема Реї Сильвії. Вона має висоту 22 500 метрів. Часто саме Реясильвію називають найвищою горою Сонячної системи. Але це не так.



Гора Реясильвій / Фото Wikipedia

1 місце – гора Олімп, Марс

Старий добрий марсіанський Олімп міцно тримає лаври першості. Більшість населення коли-небудь чуло про цю гігантську гору. Вулкан має висоту 21 299 метрів, якщо рахувати відносно марсіанської точки відліку. Це і послугувало причиною називати Реясильвій найвищим піком Сонячної системи. Проте, якщо рахувати висоту від основи гори, то Олімп стає вищим – приблизно 26 тисяч метрів відділяють найвищу точку вулкану та його основу.



Гора Олімп / Фото NASA