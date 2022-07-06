Началось все в 1:35 ночи 2 июля. Японские пользователи столкнулись с крупномасштабной аварией, вызвавшей обвал мобильной сети. Сбой произошел у основного оператора Японии KDDI, в результате чего мобильные телефоны не могли подключаться к сетям оператора.

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Что известно

Согласно новостям, опубликованным KDDI, по состоянию на 7:00 по местному времени 4 июля, то есть через два дня, мобильная сеть и передача данных в основном возобновились, но звонки по-прежнему совершались с большими сложностями и перебоями.

Операция по восстановлению длилась более 40 часов на момент появления этих данных, но оператор так до конца и не исправил все проблемы.

Beijing Business Daily сообщает, что количество пострадавших пользователей мобильных телефонов, являющихся абонентами KDDI, составляет около 31 миллиона.

С учетом других операторов, арендующих сети компании, пострадали суммарно 39,15 миллиона пользователей. А это примерно одна треть населения Японии.

Сообщается, что авария затронула все сферы жизни: количество звонков в полицию сократилось на 10 процентов, не работали многие банкоматы, больницы не могли связаться с медицинским персоналом, а обычные пользователи потеряли возможность выходить в интернет, звонить и отправлять сообщения.

Согласно японскому закону О телекоммуникациях, если более 30 000 человек не могут позвонить в службу экстренной помощи, чтобы связаться с пожарной службой или полицией в течение более часа, то эта ситуация будет расцениваться как "крупная авария".