Как работает "карманная" майнинг ферма

Система выглядит довольно необычно. Она состоит из многопозиционного USB-концентратора, к которому подключены десять USB-брелоков, каждый из которых содержит два ASIC-чипа Bitmain, а также компактный вентилятор, который обдувает систему.

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Предприниматель заявляет, что система с десятком ASIC-брелоков, которая оценивается в 875 долларов, является одним из самых простых в установке и запуске майнеров. Ферма питается от USB, а для того, чтобы приступить к добыче криптовалюты, пользователю нужен лишь ПК или ноутбук.

Абада начал добывать биткоины в 2015 году. В 2017 году он открыл собственный магазин Bitcoin Merch, торгующий товарами для майнинга. Сначала он продавал кабели и самое простое оборудование, а теперь компания предлагает клиентам все, что необходимо для майнинга.



Элементы системы NewPac / Фото CNBC

Почему NewPac на самом деле не работает

Сейчас одним из самых продаваемых товаров на Bitcoin Merch является NewPac. Абада говорит, что уже продал тысячи этих устройств. Новинка разработана компанией GekkoScience, которая исследовала крупные китайские установки для майнинга, чтобы создать свое устройство.

Майнер NewPac, в отличие от устройств промышленного уровня, очень тихий, однако и эффективность его гораздо ниже. Абада признается, что у установки очень низкий хэшрейт. Устройство генерирует всего 0,0002478 биткойна в месяц, что соответствует 9,35 доллара. При этом, чтобы его "прокормить", в Лос-Анджелесе необходимо потратить на электричество 15,84 в месяц.

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Таким образом, использование новинки может быть оправдано лишь при условии очень низкой цены на электричество. И то, в таком случае майнеру необходимо иметь много подобных установок, чтобы получить ощутимый доход. В целом, NewPac выглядит лишь как интересная игрушка для поклонников криптовалюты.