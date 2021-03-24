С выходом нового интересного девайса соблазн сразу же потратить все свои сбережения резко возрастает. Однако, эксперты советуют не спешить с покупкой. Ведь уже через несколько месяцев устройства начнут дешеветь.

Специально для Техно 24 гиперпространство объявлений IZI.ua сравнили цены новых трендовых товаров и выяснили насколько и за какой срок они подешевели.

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iPhone 11

На старте продаж цены на новые модели iPhone всегда высокие. Однако если подождать, то можно неплохо сэкономить. Ведь релиз новой модели провоцирует рост продаж предыдущей на вторичном рынке: много кто пытается снова обновиться, поэтому продают смартфоны, купленные год назад.

iPhone 11 / Скриншот

С момента релиза в Украине (11 октября 2019 года) iPhone 11 с 256 ГБ памяти на старте продаж стоил от 29 999 гривен. Сейчас гаджет в хорошем состоянии можно купить с рук в среднем за 18 тысяч гривен. За 17 месяцев iPhone 11 подешевел почти 40%.

Sony PlayStation 5

В сентябре 2020 года компания Sony представила новую консоль Play Station 5, которая стала мировым бестселлером. Ажиотаж был настолько высок, что через два месяца после старта продаж девайс все еще невозможно было найти в магазинах.

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В Украине продажи по предварительному заказу стартовали 22 сентября, а первые поставки начались 19 ноября. Консоль продавалась в двух вариантах – с приводом Blu-ray за 15 999 грн, и без него – за 12 999 гривен.

Sony PlayStation 5 / Скриншот

С момента старта продаж цена на приставку в Украине только выросла. На данный момент официальные ритейлеры продают консоль с Blu-ray приводом за 16799 гривен, а без него – за 13499 гривен.

Однако на вторичном рынке ситуация иная: через 4 месяца после старта продаж в Украине приставка с Blue-ray приводом подешевела на 14% – 14500 гривен, а без него почти на 8% – 12 500 гривен.

Кроссовки Yeezy Boost 500

Yeezy Boost, возможно, самые известные кроссовки планеты, которые рэпер Канье Уэст делает вместе с Adidas. Модели всегда выходят ограниченными тиражами, тем самым стимулируя дефицит на рынке и заставляя фанатов стоять в очередях и переплачивать при покупке у реселлеров.

Кроссовки Yeezy Boost 500 / Скриншот

Yeezy Boost 500 вышли в апреле 2018 года и являются одной из самых бюджетных моделей среди всей линейки – в среднем новые кроссовки можно купить за 9600 – 10 тысяч гривен, в зависимости от расцветки.

Через 2,5 года после релиза модель не теряет в цене – почти новую пару с рук продают всего на 1600 гривен дешевле – 7899 гривен. Таким образом за 2,5 года месяцы кроссовки подешевели почти на 18%.

Наушники Apple AirPods Pro

В конце октября 2019 года Apple представила миру беспроводные наушники – Airpods Pro, а через месяц их начали официально продавать и в Украине по цене 7999 гривен. С момента релиза прошло 2 года, но цены на новые наушники не упали. Украинские ритейлеры по-прежнему продают аксессуар от 8 тысяч гривен.

Apple AirPods Pro / Скриншот

Однако на вторичном рынке гаджет в хорошем состоянии можно купить с рук от 3500 до 4000 гривен. За 11 месяцев Airpods подешевели почти на 55%.

Huawei MateBook D15

14 августа прошлого года в украинскую розницу поступила новинка от Huawei – ноутбук Matebook D15 – модель среднего уровня по цене 18 000 гривен.

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Через 4 месяца ноутбук подешевел почти на 20%. На сайте объявлений в среднем сайта MateBook D15 С можно купить от 14500 до 15000 гривен.

Huawei MateBook D15 / Скриншот