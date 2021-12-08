Денисовцы или люди: кто первым заселил Тибетское плато

Денисовцы – это "параллельное человечество". То есть, эти "люди" не которые являются нашими предками, а являются фактически ответвлением от ветви Homo Sapiens. Наши с денисовцами генетические линии разошлись еще 800 тысяч лет назад.

Денисовцы заселяли просторы Центральной и Восточной Азии в то время, когда наши предки практически безвылазно существовали в Африке. Но ученых долго беспокоил вопрос: кто первым заселил Тибетское плато? Это место – не такое уж и привлекательно для жизни, если учитывать температуры и разреженность воздуха. Поэтому было неочевидным, заселяли ли его денисовцы, или первыми пришли туда люди.

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Отпечатки ладоней денисовцев нашли на Тибетском плато / Фото Science Bulletin

Кто первый, мы или "они"

Учитывая последние археологические исследования, можно уверенно сказать, что первыми заселили Тибетское плато денисовцы. Сделали они это примерно на 160 – 120 тысяч лет раньше наших предков.

Люди же заселяли "высотную территорию" несколькими волнами:

40 тысяч лет назад произошла первая волна.

16 тысяч лет назад на Тибетское плато пришла вторая волна "колонистов".

8 тысяч лет назад люди в третий раз пришли в регион.

Что "дали" нам денисовцы

Люди скрещивались как с неандертальцами, так и с денисовцами. Например, у коренных жителей Австралии, Полинезии, Микронезии и Меланезии есть около 4,8% генетических примесей от денисовцев. Но самое интересное – это то, что людям эти "примеси" дали.

Оказалось, что предки современных тибетцев дважды скрещивались с "параллельным человечеством". Во время одного такого "процесса" люди, вероятно, переняли от денисовцев, которые жили на Тибетском плато, гены адаптации к жизни в условиях высокогорья. Дело в том, что наши "двоюродные братья" десятки тысяч лет жили среди разреженного воздуха и приобрели необходимые генетических адаптаций для этого. Эти гены они, вероятно, передали своим детям от "браков" денисовцев и людей. Благодаря этому современные тибетцы комфортно чувствуют себя высоко в горах и не знают что такое гипоксия – кислородное голодание.