Деньги в сейфе, документы в облаке: как безопасно хранить информацию – рекомендации для бизнеса
Источник:24 канал
Задача владельца любого бизнеса обеспечить сохранность данных компании. И не просто сохранить их у себя "под столом", а действительно сделать это грамотно. Ведь без надежной защиты информация станет "легкой добычей" хакеров: ее легко похитить, скомпрометировать или исказить реальность в интересах конкурентов.
Специально для Техно 24 специалисты компании BAKOTECH рассказали об основных "сценариях" хранения данных для малого и среднего бизнеса и поделились секретами создания надежной IT-инфраструктуры. Все о хранении данных "простым языком" – в нашей статье.
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Где бизнес сегодня хранит информацию?
Ну что же начнем с начала. Сегодня выделяют два основных места для хранения данных – облако и дата-центр. Так в чем же их основное отличие?
- Облако – это виртуальное хранение данных, ведь информация бизнеса при этом размещается в интернете. А в случае с дата-центром ваша информация будет физически храниться на серверах (т.е. на "железе").
- Дата-центр – это специальное помещение с надежной IT-инфраструктурой, где клиенты размещают свое оборудование.
Так, первым дата-центром в мире принято считать компьютерный центр ENIAC, который был создан в военных целях. Внешне он очень напоминал ЦОД (центр обработки данных): большое помещение со стойками с охраной и резервными системами. Вес такой "машины" достигал 27 тонн.
А вот первый коммерческий дата-центр появился примерно в 1953 году. То есть практически на протяжении 68 лет бизнес размещал информацию именно в дата-центрах, что считалось единственным безопасным способом.
Но сегодня Украина приходит к тому, к чему мир пришел давно – к облачным сервисам. И большинство компаний уже давно размещают свою информацию именно в облаке. Но почему такой способ набирает все больше популярности?
Что такое облако?
Облачные сервисы – это программы и платформы, которые "живут" и функционируют на серверах облачных провайдеров. Каждый из нас хотя бы раз сохранял информацию в облаке, ведь сервис удобен и прост – создал логин, придумал пароль и доступ к собственным данным в любой момент из любой точки мира готов.
Принцип работы облачных сервисов в бизнесе аналогичный.
Облачные сервисы обладают рядом преимуществ для бизнеса / Фото pcmag
Размещая корпоративные данные в облаке, компания получает множество преимуществ. И вот почему.
|Преимущества для бизнеса
|Коммерческий дата-центр
|Облако
|Оптимизация ресурсов
|Плата аренды за все "железо", независимо от того используете все пространство или нет
|Оплата по факту за использованный объем облачного хранилища
|Развертывание IT-инфраструктуры
|Временные затраты на физическое размещение оборудования
|Развернуть облачную инфраструктуру можно в течение нескольких часов
|"Запуск" сервиса
|Кроме стоимости сервиса бизнес на старте тратит на приобретение оборудования и его обслуживание
|Включает только ежемесячную плату за сервис
|Масштабирование IT-инфраструктуры
|Для увеличения количества ресурсов необходимо докупать оборудование
|Масштабируется под нужды компании, с легкостью можно увеличить или сократить количество ресурсов (идеально для сезонного бизнеса)
|Высокий уровень физической безопасности
|Высокий уровень физической безопасности, за счет видеонаблюдения, охраны периметра, системы контроля доступа
|Уровень физической безопасности ниже
Во-первых, облака легко масштабируются под нужды компании. В отличие от сервера, где ежемесячная плата включает в себя аренду или покупку всего "железа", несмотря на то использует его клиент на полную мощность или нет. В случае с облаком вы пользуетесь необходимым объемом и соответственно платите только за него. Кроме этого, вы можете в любой момент увеличить объем облачного хранилища.
Во-вторых, если рассматривать в сравнении с построением собственного дата-центра, облако помогает сэкономить приличный бюджет на "содержание" IT-инфраструктуры. Так, с одной стороны, казалось бы, что держать базу клиентов в сервере у себя под столом надежнее, ведь он здесь под боком. Но не стоит исключать факт, что в любой момент с ним может что-то произойти: он выйдет из строя, в сервер попадет вирус или его просто украдут. С облаком вам такие форс-мажоры точно не грозят.
Ну и в-третьих, облако финансово выгоднее для малого и среднего бизнеса. При размещении данных в облаке, единственным расходом компании будет ежемесячная плата за сервис. А в случае размещения данных в дата-центре, кроме ежемесячной платы на старте необходимо учесть стоимость оборудования и дополнительные расходы на IT-персонал (для выполнения дальнейших работ с размещенным железом).
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Какие виды "облаков" существуют
Сегодня облачные провайдеры предлагают клиентам 4 основных вида сервисов:
- private cloud (то есть личное облачное хранилище)
- public cloud (общедоступное или публичное облако)
- hybrid cloud (гибридное облако – микс использования частного и публичного хранилища)
- и multicloud (мультиоблако – использование нескольких публичных облаков одновременно).
Первые два варианта самые популярные, поэтому далее рассмотрим именно их.
Публичное облако – это облачная услуга, которая предоставляется нескольким клиентам одновременно. То есть арендуя публичное облако, вы размещаете данные на сервере поставщика и "делите место" с другими компаниями. Примером такого вида сервиса являются:
- Amazon Web Services;
- Microsoft Azure;
- Google Cloud Platform.
Для еще более простого объяснения, публичное облако можно сравнить с арендой квартиры. Вы платите ежемесячную плату за жилье и получаете в пользование свою нишу. Единственное, его приходится делить с соседями по этажу.
Но важно понимать, что "публичность" в данном случае означает общедоступность данных. Виртуальные машины клиентов "отстранены" друг от друга. Так, данные вашей компании хранятся на сервере с информацией других компаний, но доступа к ним у них нет.
Ваши файлы надежно хранятся в облаке / Фото koreatechtoday
Для каких задач бизнеса подойдут публичные облака?
Такое IT-решение отлично подойдет для создания и тестирования программного обеспечения, хранения баз данных, приложений программного обеспечения, а также запуска проектов с большими массивами данных и т.д.
Какие же основные преимущества публичного облака для бизнеса?
- относительно низкая цена сервиса;
- гибкий функционал;
- защищенность данных (за ежемесячную плату вы получаете полный спектр защиты данных от поставщика и нет необходимости покупать лицензии и следить за обновлениями программного обеспечения самостоятельно);
- простота в использовании и быстрое развертывание;
- экономия на IT-специалистах (так как администрирование выполняется на стороне поставщика).
Но можно привести и несколько минусов:
- прямая зависимость от качества трафика (интернет-связи);
- зависимость от облачного провайдера (инфраструктура контролируется поставщиком).
Частное облако – это облачный сервис, который "строится" компанией под свои нужды. Такая инфраструктура разворачивается в собственной сети компании или коммерческом дата-центре и по сути в таком облачном хранилище размещаются только данные вашей компании.
Если в случае с публичным облаком мы приводили в пример аренду квартиры, то частное облако – это как строительство собственного дома. Вы самостоятельно выбираете участок, "заливаете фундамент" и в вашем доме нет соседей сверху или снизу. Но в таком случае появляется много дополнительных задач по содержанию такого "хранилища данных" собственными силами.
Какому бизнесу больше подойдет частное облако?
Такой IT-сервис как частное облако станет хорошим решением для компаний с повышенными требованиями к процессам обработки и хранения данных. Сюда можно отнести государственный сектор, финансовые компании, исследовательские центры, медицинские лаборатории и другие.
Какие же преимущества частного облака для бизнеса?
- более высокий уровень хранения данных (так как инфраструктура изолирована);
- индивидуальное построение IT-инфраструктуры (сервис "затачивается" под нужды компании);
- гибкость в распределении вычислительных мощностей;
- самостоятельный выбор места для размещения оборудования (в ЦОД поставщика, или серверной компании).
Но при этом можно выделить и несколько минусов:
- ограниченный объем мощности;
- защита частного облака собственными силами – дорогой и более трудоемкий процесс, по сравнению с публичным облаком (ведь все лицензии и программы защиты придется покупать самостоятельно);
- масштабирование инфраструктуры менее быстрое, чем у публичного облака;
- дополнительные расходы на содержание такой инфраструктуры.
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Надежное хранение данных – главная задача бизнеса
Вывод прост – облачные хранилища имеют множество преимуществ для бизнеса. Это и простота в развертывании инфраструктуры, доступ к данным в любой точке мира, экономия затрат на IT-составляющую компании, ну и конечно же гарантия сохранения данных.
Но выбор конкретного IT-решения остается только за вами. Ведь здесь следует учитывать особенности бизнеса, стратегию компании и цели. Главное помнить одно правило – хранение данных бизнеса должно быть надежным и безопасным.