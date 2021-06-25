Специально для Техно 24 специалисты компании BAKOTECH рассказали об основных "сценариях" хранения данных для малого и среднего бизнеса и поделились секретами создания надежной IT-инфраструктуры. Все о хранении данных "простым языком" – в нашей статье.

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Где бизнес сегодня хранит информацию?

Ну что же начнем с начала. Сегодня выделяют два основных места для хранения данных – облако и дата-центр. Так в чем же их основное отличие?

Облако – это виртуальное хранение данных, ведь информация бизнеса при этом размещается в интернете. А в случае с дата-центром ваша информация будет физически храниться на серверах (т.е. на "железе").

– это виртуальное хранение данных, ведь информация бизнеса при этом размещается в интернете. А в случае с дата-центром ваша информация будет физически храниться на серверах (т.е. на "железе"). Дата-центр – это специальное помещение с надежной IT-инфраструктурой, где клиенты размещают свое оборудование.

Так, первым дата-центром в мире принято считать компьютерный центр ENIAC, который был создан в военных целях. Внешне он очень напоминал ЦОД (центр обработки данных): большое помещение со стойками с охраной и резервными системами. Вес такой "машины" достигал 27 тонн.

А вот первый коммерческий дата-центр появился примерно в 1953 году. То есть практически на протяжении 68 лет бизнес размещал информацию именно в дата-центрах, что считалось единственным безопасным способом.

Но сегодня Украина приходит к тому, к чему мир пришел давно – к облачным сервисам. И большинство компаний уже давно размещают свою информацию именно в облаке. Но почему такой способ набирает все больше популярности?

Что такое облако?

Облачные сервисы – это программы и платформы, которые "живут" и функционируют на серверах облачных провайдеров. Каждый из нас хотя бы раз сохранял информацию в облаке, ведь сервис удобен и прост – создал логин, придумал пароль и доступ к собственным данным в любой момент из любой точки мира готов.

Принцип работы облачных сервисов в бизнесе аналогичный.



Облачные сервисы обладают рядом преимуществ для бизнеса / Фото pcmag

Размещая корпоративные данные в облаке, компания получает множество преимуществ. И вот почему.

Преимущества для бизнеса Коммерческий дата-центр Облако Оптимизация ресурсов Плата аренды за все "железо", независимо от того используете все пространство или нет Оплата по факту за использованный объем облачного хранилища Развертывание IT-инфраструктуры Временные затраты на физическое размещение оборудования Развернуть облачную инфраструктуру можно в течение нескольких часов "Запуск" сервиса Кроме стоимости сервиса бизнес на старте тратит на приобретение оборудования и его обслуживание Включает только ежемесячную плату за сервис Масштабирование IT-инфраструктуры Для увеличения количества ресурсов необходимо докупать оборудование Масштабируется под нужды компании, с легкостью можно увеличить или сократить количество ресурсов (идеально для сезонного бизнеса) Высокий уровень физической безопасности Высокий уровень физической безопасности, за счет видеонаблюдения, охраны периметра, системы контроля доступа Уровень физической безопасности ниже

Во-первых, облака легко масштабируются под нужды компании. В отличие от сервера, где ежемесячная плата включает в себя аренду или покупку всего "железа", несмотря на то использует его клиент на полную мощность или нет. В случае с облаком вы пользуетесь необходимым объемом и соответственно платите только за него. Кроме этого, вы можете в любой момент увеличить объем облачного хранилища.

Во-вторых, если рассматривать в сравнении с построением собственного дата-центра, облако помогает сэкономить приличный бюджет на "содержание" IT-инфраструктуры. Так, с одной стороны, казалось бы, что держать базу клиентов в сервере у себя под столом надежнее, ведь он здесь под боком. Но не стоит исключать факт, что в любой момент с ним может что-то произойти: он выйдет из строя, в сервер попадет вирус или его просто украдут. С облаком вам такие форс-мажоры точно не грозят.

Ну и в-третьих, облако финансово выгоднее для малого и среднего бизнеса. При размещении данных в облаке, единственным расходом компании будет ежемесячная плата за сервис. А в случае размещения данных в дата-центре, кроме ежемесячной платы на старте необходимо учесть стоимость оборудования и дополнительные расходы на IT-персонал (для выполнения дальнейших работ с размещенным железом).

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Какие виды "облаков" существуют

Сегодня облачные провайдеры предлагают клиентам 4 основных вида сервисов:

private cloud (то есть личное облачное хранилище)

public cloud (общедоступное или публичное облако)

hybrid cloud (гибридное облако – микс использования частного и публичного хранилища)

и multicloud (мультиоблако – использование нескольких публичных облаков одновременно).

Первые два варианта самые популярные, поэтому далее рассмотрим именно их.

Публичное облако – это облачная услуга, которая предоставляется нескольким клиентам одновременно. То есть арендуя публичное облако, вы размещаете данные на сервере поставщика и "делите место" с другими компаниями. Примером такого вида сервиса являются:

Amazon Web Services;

Microsoft Azure;

Google Cloud Platform.

Для еще более простого объяснения, публичное облако можно сравнить с арендой квартиры. Вы платите ежемесячную плату за жилье и получаете в пользование свою нишу. Единственное, его приходится делить с соседями по этажу.

Но важно понимать, что "публичность" в данном случае означает общедоступность данных. Виртуальные машины клиентов "отстранены" друг от друга. Так, данные вашей компании хранятся на сервере с информацией других компаний, но доступа к ним у них нет.



Ваши файлы надежно хранятся в облаке / Фото koreatechtoday

Для каких задач бизнеса подойдут публичные облака?

Такое IT-решение отлично подойдет для создания и тестирования программного обеспечения, хранения баз данных, приложений программного обеспечения, а также запуска проектов с большими массивами данных и т.д.

Какие же основные преимущества публичного облака для бизнеса?

относительно низкая цена сервиса;

гибкий функционал;

защищенность данных (за ежемесячную плату вы получаете полный спектр защиты данных от поставщика и нет необходимости покупать лицензии и следить за обновлениями программного обеспечения самостоятельно);

простота в использовании и быстрое развертывание;

экономия на IT-специалистах (так как администрирование выполняется на стороне поставщика).

Но можно привести и несколько минусов:

прямая зависимость от качества трафика (интернет-связи);

зависимость от облачного провайдера (инфраструктура контролируется поставщиком).

Частное облако – это облачный сервис, который "строится" компанией под свои нужды. Такая инфраструктура разворачивается в собственной сети компании или коммерческом дата-центре и по сути в таком облачном хранилище размещаются только данные вашей компании.

Если в случае с публичным облаком мы приводили в пример аренду квартиры, то частное облако – это как строительство собственного дома. Вы самостоятельно выбираете участок, "заливаете фундамент" и в вашем доме нет соседей сверху или снизу. Но в таком случае появляется много дополнительных задач по содержанию такого "хранилища данных" собственными силами.

Какому бизнесу больше подойдет частное облако?

Такой IT-сервис как частное облако станет хорошим решением для компаний с повышенными требованиями к процессам обработки и хранения данных. Сюда можно отнести государственный сектор, финансовые компании, исследовательские центры, медицинские лаборатории и другие.

Какие же преимущества частного облака для бизнеса?

более высокий уровень хранения данных (так как инфраструктура изолирована);

индивидуальное построение IT-инфраструктуры (сервис "затачивается" под нужды компании);

гибкость в распределении вычислительных мощностей;

самостоятельный выбор места для размещения оборудования (в ЦОД поставщика, или серверной компании).

Но при этом можно выделить и несколько минусов:

ограниченный объем мощности;

защита частного облака собственными силами – дорогой и более трудоемкий процесс, по сравнению с публичным облаком (ведь все лицензии и программы защиты придется покупать самостоятельно);

масштабирование инфраструктуры менее быстрое, чем у публичного облака;

дополнительные расходы на содержание такой инфраструктуры.

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Надежное хранение данных – главная задача бизнеса

Вывод прост – облачные хранилища имеют множество преимуществ для бизнеса. Это и простота в развертывании инфраструктуры, доступ к данным в любой точке мира, экономия затрат на IT-составляющую компании, ну и конечно же гарантия сохранения данных.

Но выбор конкретного IT-решения остается только за вами. Ведь здесь следует учитывать особенности бизнеса, стратегию компании и цели. Главное помнить одно правило – хранение данных бизнеса должно быть надежным и безопасным.