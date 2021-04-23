Ведь несмотря на разрыв, женщины продолжают успешно управлять технологическими стартапами, создавать IT-продукты и строить коммуникации мировых брендов.

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Среди украинского сообщества также много карьерных историй – некоторые из них поделились СЕО финансового приложения для фрилансеров Fairo Елена Хлонь, PR-менеджер компании Lenovo в Украине Анна Кузнецова, Test Engineer компании GlobalLogic Мирослава Партала.

Елена Хлонь, СЕО финансового приложения для фрилансеров Fairo

Более 10 лет я занимаюсь развитием бизнеса и управлением командами в консалтинговой, финансовой и финтех отраслях. В самом начале пути были сомнения в выборе отрасли, так как я долго хотела стать врачом – даже после нескольких лет работы над финтехпроектами хотела учиться в медицинском. Однако последние лет 5 таких мыслей нет – я люблю свою работу, возможность участвовать в инновационных проектах и, запускать полезные идеи.

Моя карьера началась в Украине, но с 2012 года я работала с зарубежными финансовыми компаниями в Австрии, Юго-Восточной Европе и Вьетнаме. В Австрии меня пригласили развивать бизнес в банковской группе на этапе полной трансформации и подготовки к продаже.



Финансовое приложение для фрилансеров Fairo / Скриншот

Я отвечала за проект в 6 странах, и работа была очень динамичной и интересной. Во Вьетнам я попала по приглашению – мы с командой строили финансовую компанию с нуля на базе крупнейшего банка. Азия привлекла масштабом проекта, возможностью познакомиться с другой культурой и сильной командой, которую привлекли на проект. Так случилось, что там я задержалась почти на 6 лет.

Такой длительный период работы вдали от Украины связан не только с карьерными целями, но и с личным опытом. Мой дедушка говорил на 9 языках, поэтому, думаю, что у меня на уровне ДНК заложено понимание других культур, менталитетов, привычек и особенностей.

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На мой взгляд, главное в людях – ценности, а они не зависят от географии. Работа с мультинациональными командами – это в первую очередь возможность обмениваться опытом и учиться новому.

Моя основная экспертиза – развитие бизнеса. Вывод на рынок инновационных продуктов, услуг, бизнес-моделей. Я работала в более чем 20 бизнес-проектах, которые мы с командой запускали с нуля. С октября 2020 года мы с коллегами из 4-х различных стран работаем над запуском инновационного финансового сервиса Fairo в Украине, который помогает ФЛП и фрилансерам справиться с администрированием своего бизнеса.

В украинской части большой команды Fairo 80% женщин. Это связано с направлениями, которые широко представлены именно в Украине. В менеджменте проекта пока больше мужчин, но ситуация меняется. С увеличением команды мы работаем над выравниванием соотношения мужчин и женщин. В отрасли в целом, и в Украине в частности я вижу, что IT-сфера все больше представлена ​​успешными, сильными и мудрыми женщинами, а это значит, что мы движемся в правильном направлении.

Анна Кузнецова, PR-менеджер компании Lenovo в Украине

Развиваться – это для меня как воздух. Какая сфера развивается быстрее, чем люди успевают привыкнуть к этому? Направление инноваций и технологий. Поэтому, когда на первой работе в агентстве мне предложили работать с технологическими компаниями – это было вдохновляющим совпадением интересов.

Да, уже более 10 лет я работаю с компаниями, которые известны своими инновациями и технологиями, а в 2017 году стала частью компании Lenovo в Украине. С тех пор мы с нашей дружной командой успешно строим репутацию бренда, работаем с коммуникациями и создаем проекты, о которых рассказывают даже Reuters и New York Post.

О работе в международных компаниях существует много стереотипов: считается, что каждый специалист – "винтик", но это не так. Мне посчастливилось попасть в большую семью со своими крутыми традициями. И основная из них – это поддерживать командный дух в мелочах и каждый день, а не только на корпоративах и в праздники.

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Поскольку офисы Lenovo разбросаны по всему миру, мы общаемся с коллегами из Европы, Азии и Америки. В 2017 году я посетила международную выставку IFA в Берлине: было масштабное мероприятие, стенд, где мы представили украинским журналистам новинки Lenovo.

Впервые встретив на стенде коллег, с которыми до этого общались только в мессенджерах и в почте, я чувствовала себя так, будто знаю этих людей уже давно. В этом ценность команды, когда ты не чувствуешь gap даже в стрессовой обстановке. Только поддержка и высокий профессионализм.

Многие женщины, которые совмещают работу и материнство, часто чувствуют себя оторванными от коллектива и от различных процессов. Но представьте мое удивление, когда через неделю после рождения ребенка коллеги сделали мне сюрприз и почти всей командой ждали меня возле дома с улыбками и любимыми офисными шутками. Это очень важный жест, проявление поддержки и заботы, что отражается и в повседневной работе.



В украинском офисе больше половины сотрудников – женщины / Фото Cnews

Равные права в работе – важная тенденция, которая развивается с каждым годом, но все еще требует пристального внимания: в мире по-прежнему существует много предубеждений, которые ограничивают возможности работников.

Да, например, считается, что женщины в IT – это редкость и им сложно. На самом деле, профессионализм и эффективность не имеют пола. А поскольку IT-индустрия – одна из самых инновационных, именно в этой сфере gender gap сокращается быстрее.

В компании Lenovo мы ежегодно публикуем отчет о разнообразии и открытости – в 2020 году количество женщин среди ТОП-менеджеров компании по всему миру выросло до 21%, а в украинском офисе больше половины сотрудников – женщины.

Мирослава Партала, Test Engineer, компания GlobalLogic

Музыка и технологии – моя любовь, которая привела меня в IT. Последние 8 лет в GlobalLogic я занимаюсь тестированием на проект Avid – это мировой лидер в производстве решений для музыкальной, телевизионной и киноиндустрии. Среди продуктов компании – программа ProTools, с помощью которой создается 70% современной музыки в мире.

Моя история в IT тесно связана именно с ProTools. Да, я использовала программу во время учебы в университете, а после выпуска – для работы в студиях и на телевидении.



Офис GlobalLogic / Фото GlobalLogic

Я была опытным пользователем и понимала, что можно предложить и что улучшить в программе. Поэтому сразу пошла на открытую позицию в проект, как только узнала, что ProTools разрабатывают в Киеве украинские инженеры.

С тех пор я занимаюсь тем, что проверяю, чтобы решение Avid корректно работали на любом оборудовании. Для этого в киевском офисе есть целая лаборатория с различной техникой – более 50 компьютеров и ноутбуков различных комплектаций.

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На них я провожу тесты двух видов. Первые – автоматические на производительность. В них проверяется, насколько нагружены процессоры при работе с программой. Вторые – ручные, где мы разбираемся в возможных ошибках, улучшаем функции и тестируем новые возможности.

Сейчас в команде я единственная девушка, но вижу, что в компании женщин становится больше как на технических, так и менеджерских позициях. Я рада, что гендерный баланс выравнивается и все больше специалисток находят себя в сфере технологий. Мне технические науки были более интересны с самого детства, хотя учиться было сложно.

Но эти знания я использую до сих пор и продолжаю узнавать новое. Например, сейчас изучаю язык программирования Java и даже применяю на практике – автоматизирую с его помощью процессы тестирования.

В общем, IT – это сфера, где в первую очередь важны знания и умения специалиста, а не его пол. Поэтому стоит использовать эту возможность, развивать себя и учиться новому.