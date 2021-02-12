Ко Дню Святого Валентина осталось еще несколько дней, но украинцы уже активно готовятся. Примерно за неделю до праздника спрос на некоторые услуги вырос уже в несколько раз.

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, какие услуги заказывают украинцы в интернете накануне Дня Влюбленных и выбрал самые популярные из них.

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Доставка букетов цветов, валентинок и сладостей

За неделю до 14 февраля спрос на доставку увеличивается на 26-30 процентов. Услуги курьеров востребованы как и мужчин, так и у женщин. Самым популярным подарком остаются цветы, в основном – красные розы. К праздничному букету также просят привести воздушные шары, фрукты, подарочные сертификаты, пирожные, конфеты и шампанское. Подарочный набор сопровождается открыткой с поздравлениями. Женщины чаще выбирают подарком валентинки в форме сердца.

У многих не хватает времени, чтобы самому выбрать хороший букет, поэтому задачу часто поручают курьерам. Подарок просят доставить адресату или заказчику. Доставка цветов в праздничные дни обойдется примерно в 120 гривен, на 20% дороже, чем в обычные. Если от курьера нужно не только доставить цветы, но и купить их, то чек возрастает до 160-200 гривен.

Упаковка подарков

Девушки чаще решают оформлять подарки сами. А вот мужчины, в основном, заказывают эту услугу у профессионалов. Стоимость услуг зависит от презента и объема задания. В среднем час работы для упаковки обходится в 100 гривен. Как правило, специалистов нанимают когда нужно подготовить много подарков, а в разовых случаях услугу поручают курьерам.

Музыкальное сопровождение

В поисках оригинального поздравления самые креативные ищут музыкантов, которые играют романтическую программу на фортепиано, скрипке, саксофоне, трубе, или же совсем споют любимую песню а капелла.

Услуги исполнителей, как правило, заказывают к романтическому ужину в ресторане, менеджера которого предупреждают заранее, чтобы не возникло проблем.

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Музыкант играет репертуар около часа. Стоимость зависит от выбора инструмента, формата мероприятия и продолжительности программы. В среднем услуги саксофониста или пианиста обойдутся в 3 тысячи гривен в час, скрипача или бандуриста – 2 тысячи гривен, выступление джаз-бэнда – 2 500 гривен, а оперного певца – 4 500 гривен в час.

Романтическая фото и видеосъемка

Также среди заказов популярна романтическая фотосессия. Ведь это не только необычный сюрприз, но и отличный способ провести время вместе. Цена на услуги фотографа зависит от портфолио и его навыков. В среднем фотосессия Love Story на улице обойдется в 900 гривен в час, в студии – 1 000 гривен. В этом случае также следует учитывать цену аренды студии – от 500 гривен в час. Создание романтического видео обойдется дороже – 1,5 – 2 тысячи гривен.