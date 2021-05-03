Этот день отмечают 3 мая каждый год, начиная с 1973-го, когда Президентом Америки Джимми Картером было объявлено в прокламации о соответствующем решении.
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Полярное сияние / Фото ESA
Солнечная вспышкаЭто высокоэнергетический взрывной процесс в атмосфере Солнца. Возникают вспышки возле солнечных пятен во взаимодействии с магнитными полями, когда плазма сжимается и образуется плазменный жгут. Это приводит к взрыву, который мы и фиксируем в виде вспышки в виде электромагнитного излучения. К Земле движутся потоки протонов, электронов и других частиц.
Корональные выбросы массыЭто выброс плазмы, состоящей из протонов, электронов, галлия, кислорода и других элементов. Часто он следует сразу за солнечной вспышкой или появляется в виде протуберанцев.
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Солнечный протуберанец / Фото NASA
Какую опасность несут эти солнечные события
И вспышки, и корональные выбросы случаются довольно часто. Все зависит от периода солнечной активности. Они могут быть более слабыми, или сильными. В доэлектронную эпоху на это мало кто обращал внимание, потому что последствий не было. Люди замечали разве полярное сияние.
Однако теперь "под прицелом" Солнца оказались наши спутники, электростанции, самолеты, линии электропередачь и все остальное, что помогает нам жить.
Какие события фиксировались ранее
Событие Мияке
В 774 году полярные сияния наблюдали в Англии, о чем свидетельствует Англосаксонская Хроника:
...В этом году после захода Солнца появилось на небесах красное распятие. Мерсийци и жители Кента сражались при Отфорде. И видели невероятного змея в землях южных саксов.
И "красное распятие", и "невероятного змея" интерпретируют как полярное сияние. Похожие наблюдения сделали и китайские астрономы того времени, но в 775 году.
Кроме древних летописей имеем соответствующие исследования. Ученые обнаружили, что в 774-775 годах резко вырастает концентрация углерода-14 в деревьях японского кедра, немецкого дуба и калифорнийской сосны. Ученые решили, что такая концентрация углерода-14 была вызвана очень мощной солнечной вспышкой.
Как корональные выбросы массы взаимодействует с Землей: смотрите видео онлайн
Событие Кэррингтона
Однако наиболее серьезным испытанием для землян оказался 1859 год. Тогда нашу планету накрыла самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. В Америке и Европе отказали телеграфы. Некоторые телеграфные пилоны начали искрить. А другие телеграфы отправляли сообщения, хотя были отключены от сети.
Полярное сияние зафиксировали даже над Карибскими островами, Мексикой и даже Колумбией. Над скалистыми горами в Америке было так светло, что золотодобытчики проснулись и начали готовить завтрак.
В 2013 году Lloyd's of London и Atmospheric and Environmental Research провели исследование, сколько стоило бы США исправить последствия События Кэррингтона в 2013 году. Согласно их оценке, сумма колеблется от 0,6 до 2,6 триллиона долларов.
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Разница между вспышкой и корональным выбросом: смотрите видео
Были ли подобные события после 1859 года
- 1921 год – Землю накрыла геомагнитная буря, которая стала крупнейшей в ХХ веке. Сильный вред она не нанесла, поскольку люди еще не пользовались глобально электронными устройствами.
- 1938 год – очередная буря. Полярные сияния достигли Калифорнии, Бермудских островов, Португалии и Сицилии. Отключилось коротковолновое радио.
- 1972 год – ближе к современности – и больше проблем. Геомагнитная буря вызвала отключение электроники, сбои в работе спутников и взрывы мин военно-воздушных сил в Северном Вьетнаме.
- 1989 год – Квебекское событие. И снова полярные сияния в Мексике, сбои в электронике, и отключение радиосвязи.