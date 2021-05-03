Этот день отмечают 3 мая каждый год, начиная с 1973-го, когда Президентом Америки Джимми Картером было объявлено в прокламации о соответствующем решении.

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Наше светило / Фото Solar Dynamics Observatory Но Солнце известно не только лучами, которые нас греют и дают энергию. У этой звезды бывают хорошо всем известные вспышки и так называемые корональные выбросы массы. И то и другое вызывает на Земле геомагнитные бури, в результате чего мы можем наблюдать полярное сияние.



Полярное сияние / Фото ESA

Солнечная вспышка Это высокоэнергетический взрывной процесс в атмосфере Солнца. Возникают вспышки возле солнечных пятен во взаимодействии с магнитными полями, когда плазма сжимается и образуется плазменный жгут. Это приводит к взрыву, который мы и фиксируем в виде вспышки в виде электромагнитного излучения. К Земле движутся потоки протонов, электронов и других частиц.

Корональные выбросы массы Это выброс плазмы, состоящей из протонов, электронов, галлия, кислорода и других элементов. Часто он следует сразу за солнечной вспышкой или появляется в виде протуберанцев.



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Солнечный протуберанец / Фото NASA

Какую опасность несут эти солнечные события

И вспышки, и корональные выбросы случаются довольно часто. Все зависит от периода солнечной активности. Они могут быть более слабыми, или сильными. В доэлектронную эпоху на это мало кто обращал внимание, потому что последствий не было. Люди замечали разве полярное сияние.

Однако теперь "под прицелом" Солнца оказались наши спутники, электростанции, самолеты, линии электропередачь и все остальное, что помогает нам жить.

Какие события фиксировались ранее

Событие Мияке

В 774 году полярные сияния наблюдали в Англии, о чем свидетельствует Англосаксонская Хроника:

...В этом году после захода Солнца появилось на небесах красное распятие. Мерсийци и жители Кента сражались при Отфорде. И видели невероятного змея в землях южных саксов.

И "красное распятие", и "невероятного змея" интерпретируют как полярное сияние. Похожие наблюдения сделали и китайские астрономы того времени, но в 775 году.

Кроме древних летописей имеем соответствующие исследования. Ученые обнаружили, что в 774-775 годах резко вырастает концентрация углерода-14 в деревьях японского кедра, немецкого дуба и калифорнийской сосны. Ученые решили, что такая концентрация углерода-14 была вызвана очень мощной солнечной вспышкой.

Как корональные выбросы массы взаимодействует с Землей: смотрите видео онлайн

Событие Кэррингтона

Однако наиболее серьезным испытанием для землян оказался 1859 год. Тогда нашу планету накрыла самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. В Америке и Европе отказали телеграфы. Некоторые телеграфные пилоны начали искрить. А другие телеграфы отправляли сообщения, хотя были отключены от сети.

Полярное сияние зафиксировали даже над Карибскими островами, Мексикой и даже Колумбией. Над скалистыми горами в Америке было так светло, что золотодобытчики проснулись и начали готовить завтрак.

В 2013 году Lloyd's of London и Atmospheric and Environmental Research провели исследование, сколько стоило бы США исправить последствия События Кэррингтона в 2013 году. Согласно их оценке, сумма колеблется от 0,6 до 2,6 триллиона долларов.

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Разница между вспышкой и корональным выбросом: смотрите видео

Были ли подобные события после 1859 года