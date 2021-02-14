14 февраля считают неофициальным днем программиста. Именно в этот день в 1946 году запустили первый работающий электронный компьютер ENIAC. Сейчас программирование – одна из наиболее перспективных профессий в Украине. Как стать программистом и с чего начать – читайте дальше.

Prometheus. Основи программирование CS50

На этом ресурсе представлено много бесплатных курсов, которые пригодятся начинающему программисту, а также помогут расширить знания уже опытному специалисту.

К теме Доход украинских программистов в декабре: зарплата в цифрах

Мы советуем обратить внимание на курс "Основы программирования CS50". Это перевод легендарного курса из Гарвардского университета. Многие эксперты называют его лучшим курсом для освоения компьютерной мастерства в мире.

Интересно, что с 2015 года Йельский университет отказался от собственного вводного курса программирования для первокурсников и начал использовать "CS50: Основы программирования" в своем учебном процессе.

CS50: основы программирования на Prometheus

Как говорят авторы, курс подойдет людям, которые вообще не в курсе, как работают программы и считают компьютерные науки "внеземными сверхсложными материями”. Продолжительность обучения – 11 недель. После прохождения курса студенты получают сертификат.

SoftServe

Эта одна из крупнейших IT-компаний в Украине. Чтобы обеспечить большой спрос на новых специалистов, при компании открыли Университет. Там предлагают две формы обучения:

бесплатный, но будьте готовы к большому конкурсу и требованиям на входе;

платный – требований значительно меньше, при этом знания, которые предлагают студентам обоих направлений, почти идентичны.

Важно, что с помощью Университета компания пытается удовлетворить спрос на специалистов, который продолжает расти. Поэтому шанс попасть на работу в SoftServe после окончания курсов очень высок.

Интересно Sigma Software купила украинскую IT-компанию IdeaSoft: детали соглашения

Кроме языков программирования компания предлагает курсы по тестированию, дизайну, менеджменту и тому подобное.

Sigma Software

Эта компания тоже имеет свой университет, в котором готовит специалистов в разных направлениях. Кстати, есть программы как для начинающих, так и для профессионалов. Правда, большинство курсов в Sigma Software платные.

Однако в рамках университета предусмотрена интернатура. Она длится от 3 до 6 месяцев и является бесплатной. Чтобы попасть на стажировку, кандидат должен иметь базовые знания по конкретному языку программирования. После успешного прохождения интернатуры можно остаться работать в Sigma.

Это важно, ведь программистом без опыта очень сложно найти первую работу, поэтому работа интерном – полезная практика.