Как стать программистом в Украине: перечень бесплатных курсов
14 февраля считают неофициальным днем программиста. Именно в этот день в 1946 году запустили первый работающий электронный компьютер ENIAC. Сейчас программирование – одна из наиболее перспективных профессий в Украине. Как стать программистом и с чего начать – читайте дальше.
Источник:24 канал
Prometheus. Основи программирование CS50
На этом ресурсе представлено много бесплатных курсов, которые пригодятся начинающему программисту, а также помогут расширить знания уже опытному специалисту.
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Мы советуем обратить внимание на курс "Основы программирования CS50". Это перевод легендарного курса из Гарвардского университета. Многие эксперты называют его лучшим курсом для освоения компьютерной мастерства в мире.
Интересно, что с 2015 года Йельский университет отказался от собственного вводного курса программирования для первокурсников и начал использовать "CS50: Основы программирования" в своем учебном процессе.
CS50: основы программирования на Prometheus
Как говорят авторы, курс подойдет людям, которые вообще не в курсе, как работают программы и считают компьютерные науки "внеземными сверхсложными материями”. Продолжительность обучения – 11 недель. После прохождения курса студенты получают сертификат.
SoftServe
Эта одна из крупнейших IT-компаний в Украине. Чтобы обеспечить большой спрос на новых специалистов, при компании открыли Университет. Там предлагают две формы обучения:
- бесплатный, но будьте готовы к большому конкурсу и требованиям на входе;
- платный – требований значительно меньше, при этом знания, которые предлагают студентам обоих направлений, почти идентичны.
Важно, что с помощью Университета компания пытается удовлетворить спрос на специалистов, который продолжает расти. Поэтому шанс попасть на работу в SoftServe после окончания курсов очень высок.
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Кроме языков программирования компания предлагает курсы по тестированию, дизайну, менеджменту и тому подобное.
Sigma Software
Эта компания тоже имеет свой университет, в котором готовит специалистов в разных направлениях. Кстати, есть программы как для начинающих, так и для профессионалов. Правда, большинство курсов в Sigma Software платные.
Однако в рамках университета предусмотрена интернатура. Она длится от 3 до 6 месяцев и является бесплатной. Чтобы попасть на стажировку, кандидат должен иметь базовые знания по конкретному языку программирования. После успешного прохождения интернатуры можно остаться работать в Sigma.
Это важно, ведь программистом без опыта очень сложно найти первую работу, поэтому работа интерном – полезная практика.
Global Logic
Компания имеет программу GL BaseCamp. Кандидатам предлагают обучение по тестированию (manual, automation), языкам программирования (C++, .NET, JavaScript, Java, C), а также Machine Learning, Linux Kernel и др.
В курсах могут участвовать и начинающие, но они должны иметь определенную техническую базу. Все курсы являются бесплатными, но сначала нужно пройти отбор.
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Каждый курс GL BaseCamp – это сочетание лекций и практических занятий, рассчитанные на начинающих разработчиков. После завершения обучения лучшим студентам предложат работу в компании.
EPAM
Программа обучения в ЕРАМ называется University Program. Все учебные программы для начинающих и являются бесплатными. Правда, предварительно кандидат должен пройти тестирование (профильное и по английскому языку), а дальше происходит собеседование.
Если повезет попасть на курс, то по его окончанию студентам предлагают принять участие во внутренней лаборатории, а впоследствии и работу в компании. Как говорят в ЕРАМ, 95% выпускников получают приглашение на позиции Junior.
Binary Studio
Компания предлагает бесплатное обучение в Binary Studio Academy. В основном курс длится 2,5 месяца. Как говорят в компании, за это время они “трансформируют начинающих программистов в инженеров, способных создавать приложения мирового уровня”.
После окончания курсов лучшие студенты получат предложение работы в компании.
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