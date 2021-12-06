Ведь именно 6 декабря 2007 кулинарное искусство создания пиццы внесли в перечень культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Немного раньше Кто такой Жорж Сера и почему Google посвятил ему новый дудл
Google решил отпраздновать пиццу
Интерактивный дудл в поисковике компании Google 6 декабря отмечает одно из самых популярных блюд в мире – пиццу.
Почему о пицце – 6 декабря
В этот день 2007 года неаполитанское кулинарное искусство пиццайоло внесли в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.
Почему Неаполь
Ведь именно этот итальянский город считают местом рождения пиццы (это произошло где-то в конце 1700-х годов). Оттуда и началось победное шествие завоевания популярности пиццы по всему миру.
О чем рассказывает новый дудл
Это игра-головоломка в форме пиццы (ну а чего еще), в которой представлено несколько самых любимых начинок для пиццы со всего мира.
- Каждый пользователь поисковика может "нарезать ломтики" в соответствии с типом заказанной пиццы.
- Но нужно внимательно следить за нужными начинками и количеством кусочков.
- Чем точнее заказ, тем больше звезд получит игрок.
Вот так выглядит дудл о пицце, который Google выпустил 6 декабря.
Чуть больше о дудле о пицце – смотрите в видео: