Ведь именно 6 декабря 2007 кулинарное искусство создания пиццы внесли в перечень культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Немного раньше Кто такой Жорж Сера и почему Google посвятил ему новый дудл

Google решил отпраздновать пиццу

Интерактивный дудл в поисковике компании Google 6 декабря отмечает одно из самых популярных блюд в мире – пиццу.

Почему о пицце – 6 декабря

В этот день 2007 года неаполитанское кулинарное искусство пиццайоло внесли в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

Почему Неаполь

Ведь именно этот итальянский город считают местом рождения пиццы (это произошло где-то в конце 1700-х годов). Оттуда и началось победное шествие завоевания популярности пиццы по всему миру.

О чем рассказывает новый дудл

Это игра-головоломка в форме пиццы (ну а чего еще), в которой представлено несколько самых любимых начинок для пиццы со всего мира.

Каждый пользователь поисковика может "нарезать ломтики" в соответствии с типом заказанной пиццы.

Но нужно внимательно следить за нужными начинками и количеством кусочков.

Чем точнее заказ, тем больше звезд получит игрок.

Кстати, каждый год в мире люди нарезают (и, конечно, съедают) до пяти миллиардов кусочков пиццы!



Вот так выглядит дудл о пицце, который Google выпустил 6 декабря.