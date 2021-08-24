Google посвятил 30-летию Независимости Украины праздничный дудл
Источник:Google
Компания Google выпустила специальный дудл ко Дню Независимости Украины. Его традиционно видно на стартовой странице поисковика.
В Google решили присоединиться к празднованию юбилейного Дня Независимости Украины (а нашему государству уже 30 лет) и подготовили новый дудл. Центральным элементом в нем является казацкая чайка.
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День Независимости Украины в 2021 году
В этот день, 24 августа, в 1991 – ровно 30 лет назад – Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости.
- Именно к этой дате поисковик Google выпустил поздравительный дудл – как символ ежегодного чествования "богатого культурного наследия нации и ее путешествия к свободе".
В дудлн художники Google использовали цвета национального флага Украины – синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.
С Днем Независимости, Украина!
– поздравил нашу страну Google.
Но самая интересная особенность чаек – это то, что их можно было перекидывать вверх дном и с удержанным внутри воздухом использовать фактически как подводные лодки!
Вот так выглядит дудл ко Дню Независимости Украины в 2021 году / Фото Google
Празднование Дня Независимости: коротко
- В 2021 году Украина отмечает 30 годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю продолжаются с 22 до 24 августа.
- В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий, объединяет которые слоган "Ты у меня одна".
- Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.