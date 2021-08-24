Google посвятил 30-летию Независимости Украины праздничный дудл

Компания Google выпустила специальный дудл ко Дню Независимости Украины. Его традиционно видно на стартовой странице поисковика.

В Google решили присоединиться к празднованию юбилейного Дня Независимости Украины (а нашему государству уже 30 лет) и подготовили новый дудл. Центральным элементом в нем является казацкая чайка.

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День Независимости Украины в 2021 году

В этот день, 24 августа, в 1991 – ровно 30 лет назад – Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости.

Именно к этой дате поисковик Google выпустил поздравительный дудл – как символ ежегодного чествования "богатого культурного наследия нации и ее путешествия к свободе".

В дудлн художники Google использовали цвета национального флага Украины – синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.

С Днем Независимости, Украина!

– поздравил нашу страну Google.

чайки – это легкие и маневренные парусные лодки запорожских казаков в XVI – XVII веках. Собственно, назвали эти лодки именно чайками за чрезвычайную их скорость на воде.Но самая интересная особенность чаек – это то, что их можно было перекидывать вверх дном и с удержанным внутри воздухом использовать фактически



Вот так выглядит дудл ко Дню Независимости Украины в 2021 году / Фото Google

Празднование Дня Независимости: коротко