Google посвятила свой новый дудл Дню Независимости Украины: вложили глубокий подтекст

Ко Дню Независимости Украины компания Google выпустила свой новый дудл. Новым изображением на главной странице поисковика уже много лет поздравляют украинцев с главным национальным праздником.

Однако, если раньше там были довольно нейтральные поздравления с национальными орнаментами, в этом году все изменилось. Ведь наш "дудл независимости" 2022 года содержит то, что символизирует нашу борьбу.

Ранее Новый дудл от Google: поисковик поздравил украинцев с Днем труда

Что символизирует дудл ко Дню Независимости 2022

В этом году название компании в поисковике написано желто-голубой полоской. Лента с национальным флагом обвивает белый силуэт сокола. Эта птица в культуре многих народов является символом отваги и храбрости.

Однако именно в Украине сокол всегда являлся символом освободительной борьбы. Он в полете похож на трезубец – герб, который всегда хотели уничтожить наши враги.



Дудл ко Дню Независимости Украины 2022 / Изображение Google

Также символичны и изображения внутри белой птицы. Ведь там виднеются два разных морских гребня – большие и меньшие волны. Они могут символизировать наше Черное и Азовское моря. А снизу также есть треугольники, похожие на горы. Они там разные, как украинские Карпаты и Крымские горы.

Компания Гугл ежегодно поздравляет украинцев с главным государственным праздником уже более 10 лет. Поэтому дулы за это время уже были очень разными.

Дудлы ко Дню Независимости Украины в разные годы / Изображение Google

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