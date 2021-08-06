Илон Маск проведет "День искусственного интеллекта" в Tesla – известна дата

Tesla начала отправлять приглашения на мероприятие, во время которого Илон Маск должен показать последние наработки компании в области искусственного интеллекта. Ожидается, что Маск расскажет о программном обеспечении своих электромобилей, в том числе супер-компьютере Dojo.

Как пройдет День искусственного интеллекта в Tesla

Ожидается, что Tesla AI Day будет аналогичен Дню батарей, который компания проводила год назад. Поэтому стоит рассчитывать на хорошо спланированное мероприятие, на котором раскроют новые детали технологических особенностей электрокаров Tesla. Также стоит ожидать, что больше всего внимания уделят автопилоту.

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Tesla проведет День искусственного интеллекта 19 августа 2021 года.

Краткая программа Дня искусственного интеллекта

Сначала с подробной презентацией выступит генеральный директор Илон Маск – он расскажет о достижениях компании и традиционно обозначит цели на будущее.

Затем инженеры Tesla покажут гостям мероприятия оборудование и программное обеспечение, которое используется в ИИ-продуктах.

После этого посетителей ждут тестовые поездки на Model S Plaid и другие развлечения.

В приглашении отмечено, что участники мероприятия будут одними из первых, кто увидит последние разработки компании в области суперкомпьютеров и обучения нейронным сетям. Они также узнают, что ждет ИИ в Tesla за пределами автопарка.

Где Tesla использует продукты на базе искусственного интеллекта

Автопилот и элементы управления в электромобилях Teslа.

Искусственный интеллект является важным элементом программного обеспечения сервиса Autobidder, который регулирует поставки электроэнергии уже не только в США, но и в Европе, в частности, в Германии.

Кроме того, Tesla активно использует ИИ в своем производстве – на гигафабриках по всему миру. Алгоритмы следят за качеством продукции, оптимизируют производственные операции, не допускают простоя оборудования и отслеживают нагрузку на сотрудников.

Из последнего многие наблюдатели сделали вывод, что на презентации будут показаны наработки Tesla в области ИИ, связанные не только с автомобилями и системой автопилота, но и с другими продуктами и сервисами.