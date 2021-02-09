9 февраля в мире отмечают День безопасного интернета. Корпорация Google, которая кроме поиска предлагает немало онлайн-услуг (онлайн-занятия в Workspace, оплата через Google Pay и другие), подготовила несколько важных советов, чтобы защитить свои данные и деньги в интернете.

Проверка безопасности Google

Проверку можно выполнить, перейдя по ссылке. Это позволит повысить безопасность при использовании Google.

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Кроме того, проверка также содержит полезные советы, которые помогут усилить защиту в сети. В частности, проверка может напомнить о функции блокировки экрана смартфона или покажет, на каких сайтах и программах пользователь зарегистрировался, используя учетную запись Google.

Уникальные пароли

Вы уже, вероятно, слышали, что использование одного и того же пароля для входа в несколько учетных записей - очень неудачное решение безопасности. Стоит создать уникальный пароль для каждой учетной записи, при чем он должен содержать не менее 8 символов. А Менеджер паролей в учетной записи Google, поможет сохранить все пароли.

Проверка сохраненных паролей

После сохранения паролей, их стоит периодически проверять. Там также можно узнать не взломали ли их, насколько они надежны и все ли пароли уникальны.

Двухэтапная проверка

Учетную запись лучше защитить с помощью двухэтапной проверки. То есть при входе в учетную запись Google, нужно будет вводить пароль и код подтверждения. Таким образом, даже если кто-то узнает пароль, этого будет недостаточно, чтобы войти в учетную запись.

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Обновление ПО

Ну и напоследок, важно следить за обновлением программного обеспечения на всех устройствах. Некоторое ПО, например Chrome, будет обновляться автоматически. Ведь апдейт приносит не только новый функционал, но и обновления по безопасности.