Сбор остатков обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико сняли со спутника Maxar Technologies 23 февраля. На снимках видно, что работники бригады удаляют конструкцию и расчищают землю после того, как телескоп обвалился в декабре прошлого года.

Национальный научный фонд, который осуществлял руководство работой телескопа с 1970-х годов, не публиковал обновлений о статусе Аресибо. В последний раз фонд объявил о выводе его из эксплуатации в ноябре прошлого года. Тогда телескоп решили разобрать после того, как в августе произошел инцидент с обрывом одного из тросов, удерживающих платформу. Затем фонд опубликовал видео с последними моментами жизни Аресибо.

Интересно Perseverance совершил первую поездку на Марсе: фото

Снимки Аресибо из космоса

На полученных снимках видно, что при декабрьском обвале часть платформы Аресибо весом 900 тонн упала с высоты 140 метров.

На фоне работ по разбору телескопа ведется расследование. По предварительным данным, причиной обрушения могла быть производственная ошибка в работе кабелей.



Обсерватория Аресибо (фото из космоса) / Фото Maxar

Телескоп Аресибо известен не только в научных кругах, но и благодаря научно-фантастическим фильмам. Он присутствует в "Золотом глазу" франшизы о Джеймсе Бонде и в фильме "Контакт" с Мэтью Макконахи. Расположение Аресибо в Пуэрто-Рико привлекало и туристов. Теперь власти обсуждают, как компенсировать эту потерю для региона. Как вариант рассматривается продажу частей Аресибо.

Восстановление комплекса Аресибо

Ранее сообщалось, что губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес выделила 8 миллионов долларов на восстановление обсерватории. Также правительство острова объявило "исторической зоной" район на высоте 497 метров над уровнем моря, где расположен Аресибо.

Важные моменты в истории телескопа

В 1974 году Аресибо передал мощнейший радиосигнал для возможной связи с инопланетными цивилизациями. В 2014 году с помощью телескопа удалось доказать существование коротких радиовспышек. В 2016 году астрономами были обнаружены быстрые радиоимпульсы, исходившие из одного источника.