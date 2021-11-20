Дело не в Fortnite: издание Bloomberg назвало истинную причину суда между Epic Games и Apple
Источник:Bloomberg
Недавно завершился затяжной процесс между компаниями Epic Games и Apple. Первая подала иск после того, как Apple удалила из своего магазина приложений главный хит игровой студии Epic, игру Fortnite. Считалось, что причиной всегда было желание вернуть ее и снизить комиссию за платежи, которые взимает Apple с разработчиков. Однако авторитетное издание Bloomberg утверждает, что есть еще одна причина.
По данным источника, причиной судебной тяжбы хотя бы частично были планы на метаверс. А игра Fortnite должна была стать его сердцем.
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Метаверс из Epic Games
Сегодня Fortnite имеет 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры в онлайн-пространство, где люди могут проводить время вместе, а самые популярные музыканты проводят виртуальные концерты. Вместе с тем, по словам главы Epic, прямо сейчас IT-компании соревнуются за первенство в гонке метавселенных – чья наберет миллиард пользователей первой. Так как кто будет впереди, тот и будет диктовать условия и задавать стандарты.
Таким образом компания планирует развивать метаверс на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что "правила игры равны для всех участников". В ближайшие десятилетия у метавселенной есть все шансы стать мультитриллионной частью мировой экономики. И следующие три года станут самыми важными для всех компаний, которые их строят, включая Epic, Roblox, Microsoft, Facebook и другие.
Конфликт Epic и Apple
- Спор между двумя компаниями продолжался больше года.
- Дело в том, что компания Apple берет с разработчиков 30-процентную комиссию за все транзакции, которые проводят пользователи в приложениях. Недовольная этим фактом Epic Games добавила в Fortnite возможность прямых оплат, в обход магазина App Store. Таким образом Apple оставалась без доходов, что, по ее мнению, было нарушением условий договора.
- "Яблочная" компания удалила учетную запись Epic Games и все ее игры, включая Fortnite, из магазина приложений, что привело к финансовым потерям последней и значительному падению популярности игры.
- Тогда студия подала иск в суд и попыталась доказать, что Apple является монополистом, а ее комиссии и условия несправедливы.
- Рассмотрение дела завершилось только в сентябре 2021 года.
- Суд встал на сторону Apple в девяти из десяти пунктов дела.
- Судья постановила, что запрет платежей в обход App Store является антиконкурентным поведением, а Apple больше не имеет права запрещать разработчикам добавлять в свои сервисы кнопки, ссылки или другие призывы, которые направляют клиентов к альтернативным способам оплаты покупок.
- Epic не удалось доказать, что Apple является монополистом на рынке магазинов с мобильными приложениями. Однако в то время, когда функции оплаты в обход были добавлены, компания имела договорные обязательства. Поэтому теперь должна компенсировать потерянную прибыль в размере более 3,5 миллионов долларов.
- Несмотря на то, что Epic проиграла по 9 из 10 пунктов, компания все же называет себя победителем процесса. Как и Apple.