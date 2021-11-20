Дело не в Fortnite: издание Bloomberg назвало истинную причину суда между Epic Games и Apple

Недавно завершился затяжной процесс между компаниями Epic Games и Apple. Первая подала иск после того, как Apple удалила из своего магазина приложений главный хит игровой студии Epic, игру Fortnite. Считалось, что причиной всегда было желание вернуть ее и снизить комиссию за платежи, которые взимает Apple с разработчиков. Однако авторитетное издание Bloomberg утверждает, что есть еще одна причина.

По данным источника, причиной судебной тяжбы хотя бы частично были планы на метаверс. А игра Fortnite должна была стать его сердцем.

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Метаверс из Epic Games

Сегодня Fortnite имеет 60 миллионов ежемесячно активных пользователей. Проект быстро эволюционировал от мультиплеерной игры в онлайн-пространство, где люди могут проводить время вместе, а самые популярные музыканты проводят виртуальные концерты. Вместе с тем, по словам главы Epic, прямо сейчас IT-компании соревнуются за первенство в гонке метавселенных – чья наберет миллиард пользователей первой. Так как кто будет впереди, тот и будет диктовать условия и задавать стандарты.

Таким образом компания планирует развивать метаверс на основе своей самой популярной игры и хотела убедиться, что "правила игры равны для всех участников". В ближайшие десятилетия у метавселенной есть все шансы стать мультитриллионной частью мировой экономики. И следующие три года станут самыми важными для всех компаний, которые их строят, включая Epic, Roblox, Microsoft, Facebook и другие.

Конфликт Epic и Apple